Sossio Aruta al Grande Fratello Vip 4/ Nuovo concorrente: “Adrenalina pura!”

È proprio Sossio Aruta il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip. Ad annunciarlo è stato Alfonso Signorini nell’anteprima della nuova diretta che si concentrerà sui nuovi ingressi ma anche su un provvedimento disciplinare che potrebbe vedere coinvolta Clizia Incorvaia. Nella Casa nessuno sa che, oltre a Valeria Marini, sta per entrare anche un altro concorrente. Il cavaliere del trono Over di Uomini e Donne è stato uno dei volti più amati del programma di Maria De Filippi, ancora di più durante la sua avventura a Temptation Island Vip, dove per i telespettatori è diventato “zonzo” (soprannome regalatogli proprio da Valeria Marini, che entrerà nella Casa insieme a lui). Una cosa è certa: Sossio ci regalerà grandi risate! (Aggiornamento di Anna Montesano)

Chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 4

Chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 4? Alfonso Signorini ha annunciato che stavolta sarà un uomo a fare il suo ingresso nella Casa, tenendo però il nome del fortunato ancora nascosto. Tuttavia, indiscrezioni e indizi che arrivano dal web ci portano a credere che a fare il suo ingresso nella Casa sarà Sossio Aruta. Il noto volto del trono Over di Uomini e Donne – che nello studio di Maria De Filippi ha trovato l’amore in Ursula Bennardo, dama dalla quale ha poi avuto una bambina, Bianca – potrebbe dunque essere il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip. Di indizi, d’altronde, non ne mancherebbero.

Sossio Aruta nuovo concorrente del Grande Fratello Vip?

Come fa notare il portale SuperGuidaTV, Sossio Aruta “È stato avvistato all’aeroporto di Roma, e dal momento che non è più a Uomini e Donne (se fosse ospite di Maria, sarebbe assieme alla compagna) potrebbe proprio essere lui ad entrare nella Casa!! Oltretutto non risulta che siano previste per oggi e domani registrazioni delle trasmissioni di Maria De Filippi che, invece, ha lavorato sodo nel fine settimana. Nuove puntate del trono Over sono state infatti registrate fra sabato e domenica.” Nella storia pubblicata da Sossio su Instagram, l’ex cavaliere scrive “adrenalina pura”, facendo intendere di essere in partenza per qualcosa di molto emozionante. In più, Sossio e Valeria Marini si conoscono già, avendo condiviso l’avventura a Temptation Island Vip. Si ritroveranno anche nella Casa del Grande Fratello Vip?



