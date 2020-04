NUOVO PONTE DI GENOVA/ La libertà che lo ha reso possibile serve oggi per non morire

Pubblicità

Il nuovo ponte di Genova pareva un’utopia, così come oggi ci appare tale la fine della pandemia, il poter uscire a respirare, lavorare, baciare senza paura. Invece, l’ultimo blocco del viadotto autostradale è stato ancorato ai pilastri, e la luce verde bianca e rossa proiettata sulle sue forme eleganti dice che questa opera grandiosa è stata portata a termine con rapidità degna di un Paese che ha memoria del proprio valore.

Il Covid-19 rischia di oscurare questa impresa, la avvolge di tristezza, eppure è il caso di impedire che sia seppellita da due nemici uguali e contrari. Seppellirla di retorica o esaltarla come qualcosa di eccezionale. Una realizzazione di questa portata – tempi, spazi, qualità – può e deve essere il modello della normalità.

Teniamo a mente che cosa è successo. 14 agosto del 2018, crolla il “Morandi”, una catastrofe, 43 morti. I primi tempi sono solo lutto e polemiche. Poi – quasi a dispetto delle diatribe da talk-show – comune, regione, governo, imprese pubbliche e private si sono accordate non nello spartirsi la torta degli appalti, ma nel condividere la responsabilità di costruire e di restituire a Genova il suo destino di porto in molti sensi: snodo di trasporti e di futuro.

Si è dato molto spazio all’archi-star, Renzo Piano, e certo il suo marchio è servito per l’immagine. Ha citato il grande poeta Giorgio Caproni: “Genova è una città d’acciaio forgiato dal vento”. E questo lo ha ispirato a disegnare il ponte sul Polcevera come una nave che attraversa silenziosa, quasi chiedendo permesso, la terra. La forza è stata la coesione di squadre formidabili di ingegneri (il progetto è di Italfer), capimastri, tecnologia, operai, manovali (molti dal Senegal, uno è stato a cena da me: Serigne Mor Ka).

Ma il segreto è stato soprattutto la mancanza di uno dei soliti protagonisti delle vicende italiane: la burocrazia. Stavolta non ha esercitato il suo potere di veto di ingarbugliamento, di mano morta, di estenuante e petulante ripetersi delle solite frasi per giustificare perdite di tempo: si è sempre fatto così, non posso prendermi la responsabilità, la pratica è stata trasferita in un altro ufficio, l’incaricato è in ferie, manca una firma a margine, il certificato di vaccinazione del morbillo dov’è? Ecco, questo ponte è stato costruito a dispetto del potere di dissuasione e incatenamento proprio degli apparati. Tra l’altro – salvo sempre possibili prossime scoperte – il togliere le leve del fare e del non fare alla burocrazia di ogni genere e grado elimina spazi alla corruzione e ai ricatti dei concussori.

Il premier Conte ha detto una cosa giusta: il modello Genova è quello della rinascita, che dovrà guidarci per uscire dalla crisi presente e futura del Covid-19. Siamo certi parli con propositi veritieri. Ma allora perché lascia che imprenditori piccoli e medi, artigiani e commercianti, parrucchiere e ristoratori siano costretti a misurarsi con la ragnatela di questionari, dichiarazioni, moduli che rendono un miraggio ottenere un sostegno decisivo per non soccombere? Perché il modello Genova, con la sua rapidità efficace e chiara, con la riduzione al minimo delle incombenze burocratiche ostili, non è diventata prassi adesso che sarebbe indispensabile?

Forza Genova, getta il tuo ponte di acciaio e di vento per consentire a tutti noi di attraversare questa valle terribile di malattia e (per molti) di pena uniti, con autorità di governo che puntino a quel che san Paolo chiedeva per le comunità di allora e di oggi: “Perché tutti noi possiamo vivere una vita calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio”. Tagliando lacci e lacciuoli che impediscono il lavoro, oggi non più tollerabili.



