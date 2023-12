Nuovo trend su TikTok: gruppi di giovani gattonano nei centri commerciali/ Cos’è “Crawly possessed”

Un nuovo trend impazza sui social e nello specifico su TikTok. Questa volta, a diventare virale è stato un gruppo di ragazzi che, in squadre ordinate, si sposta gattonando per i negozi dei centri commerciali. L’invito è rivolto a tutti: “Entra nella nostra setta” si legge nella bio del profilo “Crawly Possessed”. Al momento l’account conta più di 400.000 seguaci. La moda sarebbe cominciata a Varsavia, come riporta The Tab, ma come spesso capita il trend si sta velocemente spostando anche in altri Paesi, su tutti il Regno Unito, trascinando sempre più giovanissimi.

Per chi vuole prendere parte al movimento TikTok, è possibile entrare in un server Discord e in un canale Telegram ufficiale. “Siamo una setta, distruggi i tuoi limiti, protesta contro la società, diventa ossessionato da noi”, si legge nella sinistra descrizione della chat. Cliccando su un link è possibile anche effettuare delle donazioni per supportare una causa che non viene ben definita dagli organizzatori. I Crawly Possessed, come spiegano, si impegnano a reclutare nuovi seguaci sui social ma dall’altra organizzano eventi che chiamano “raid”.

Il nuovo folle trend su TikTok

“Le nostre incursioni sono energia pura. L’ansia sociale stia lontana da noi. L’abbiamo uccisa, una volta per tutte. Così come i nostri nemici. Viviamo insieme, nel culto insieme” spiegano i Crawly Possessed, che in italiano vuol dire proprio “posseduti che gattonano”. Tramite Telegram, poi, avvertono: “Presto arriverà qualcosa che non avete mai visto prima”. Il movimento nato su TikTok esiste ormai da diversi mesi: non è infatti nato in questi giorni anche se sembra aver raggiunto maggiore popolarità proprio nelle ultime settimane, forse anche grazie alle attenzioni dei media internazionali, che si interrogano sulle motivazioni dietro al gesto dei giovanissimi, apparentemente inspiegabili.

Cosa sappiamo finora? I Crawly Possessed sono un gruppo di persone – perlopiù giovani – che entra in un negozio come Zara o KFC, si trascina in giro e fa spaventare i membri dello staff e non soltanto. Finora, spiega The Tab, hanno preso di mira proprio negozi come Mango, Zara, KFC o quei piccoli stand nel mezzo dei centri commerciali che vendono cover per telefoni. Le persone non si spiegano il motivo, né quelle che hanno potuto vederle in giro per i negozi, né gli utenti sui social. E sotto i video impazzano infatti i commenti.











