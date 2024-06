Nutella gelato, avviso di richiamo del Ministero della Salute/ Lotto ritirato per allergeni non dichiarati

Un avviso di richiamo del Ministero della Salute per il gelato della Nutella ha messo in allarme i consumatori, ma riguarda un lotto per il quale è stato commesso un errore in etichetta. Pochi giorni dopo l’arrivo nei supermercati italiani, il gelato realizzato dal gruppo Ferrero, come comunicato anche dai supermercati Decò, è stato ritirato in via precauzionale dalla stessa azienda, perché nell’etichetta non c’era l’elenco degli allergeni, che è importante per consentire ai consumatori di conoscere gli ingredienti per scongiurare eventuali reazioni allergiche.

Lo precisa il comunicato del Ministero della Salute nella sezione del sito ufficiale che riporta gli Avvisi di sicurezza, in particolare ai Richiami dei prodotti alimentari da parte degli operatori. A essere richiamato è stato un lotto specifico del gelato Nutella Ice Cream Pot, cioè il numero L074E32B00 che è venduto e distribuito in particolare in Campania, dove era stata lanciata una maxi campagna pubblicitaria dall’azienda. L’avviso di richiamo, risalente al 13 giugno, indica che il richiamo è stato deciso perché la lista degli ingredienti riportata sui barattoli non era in lingua italiana.

I DETTAGLI SUL GELATO NUTELLA OGGETTO DI RICHIAMO

Il gelato Nutella per il quale è stato pubblicato l’avviso del richiamo è stato prodotto da Ferrero in uno stabilimento spagnolo, in particolare dall’azienda Ice Cream Factory Comare che si trova ad Alzira, vicino Valencia. Infatti, per la produzione di questo gelato è stata allestita una linea ad hoc in Spagna dalla Ferrero, che con questo prodotto ha fatto il suo ingresso ufficiale nel mercato dei gelati in vaschetta, dopo stecchi e coni. Il prodotto in questione viene venduto in una confezione da 230 grami e riporta il lotto numero L074E32B00 con la data di scadenza che corrisponde al 5 settembre 2025.

Comunque, l’azienda ha precisato che si può visualizzare l’elenco preciso degli ingredienti, e quindi degli allergeni, sul suo sito ufficiale, in alternativa si può contattare il numero verde. A proposito degli ingredienti, il gelato Nutella Ice Cream Pot contiene latte, panna, nocciole e soia, ma può esserci anche glutine, uova, mandorle, noci e pistacchi: il Ministero della Salute nel suo avviso ha, infatti, incluso la lista degli ingredienti in lingua italiana che mancava nel lotto richiamato.











