Ferrero lancia il gelato alla Nutella: arriverà in Italia?/ “Disponibile nei supermercati da giugno”

Tra le tante novità che bollono nei pentoloni di Ferrero una in particolare sta raccogliendo le attenzioni dei più golosi: parliamo – e molti l’avranno già capito – del gelato al gusto di Nutella presentato ufficialmente solo pochi giorni fa nientemeno che da Alessandro Paleni, Regional marketing manager della divisione ‘Ice cream’ dell’azienda fondata ad Alba (nel cuneese) nell’ormai lontano 1946. Un annuncio, però, che è passato inosservato a moltissimi fan della Nutella perché – nonostante l’importanza di un prodotto come il primo gelato ufficiale con il gusto della crema spalmabile Ferrero – è stato dato non in televisione e neppure sui giornali, ma solamente sul profilo LinkedIn di Paleni.

IL RISTONAUTA/ Tra risotti e piatti brianzoli l'Osteria del Borgo fa onore a nonna Rita

Sicuramente con l’arrivo sugli scaffali del gelato verrà lanciata anche un’apposita campagna di marketing, ma nel frattempo noi vi possiamo già anticipare che – e l’ha scritto lo stesso Paleni nel post – dovrebbe essere disponibile “dai primi di giugno (..) in tutti i supermercati”. Inoltre, dopo un’iniziale incertezza sulla disponibilità del gelato alla Nutella in Italia (dato che capita spesso che i prodotti vengano prima testati all’estero, specialmente sul mercato statunitense) grazie al sito Alimentando si è scoperto che sicuramente sarà venduto da Iperal e Tigros, che hanno già un’apposita voce – ma il prodotto risulta “al momento non disponibile” – sui loro siti per la spesa online.

Vino rosso, formaggio e agnello riducono rischio demenza/ Lo studio: “Occhio all'eccessivo uso di sale”

Cosa sappiamo del gelato al gusto Nutella dal peso al prezzo

Insomma, per ora sappiamo solo per certo che tra pochi giorni potremo gustarci – anche in Italia – il primo gelato in vaschetta prodotto da Ferrero al gusto Nutella, così come grazie ai due shop online sappiamo anche che dovrebbe pesare 230 grammi, ma senza alcuna indiscrezione sul prezzo che (ipotizziamo) potrebbe non essere stato ancora definito a livello produttivo. Inoltre, grazie nuovamente a Paleni sappiamo anche che non si tratterà di un gelato, ma di una vera e propria “delizia ghiacciata, un vero momento ‘Nutella 2.0‘, che unisce l’iconico e familiare gusto con una sorprendente combinazione di consistenze”, forse intesa come una croccante granella di nocciole dentro al vasetto; ma per scoprirlo non ci resta che attendere l’arrivo sugli scaffali dei freezer dei supermercati, per poi provarlo in prima persona.











© RIPRODUZIONE RISERVATA