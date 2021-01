Nutella omaggiata dalla Zecca di Stato/ Una moneta da 5 euro per il World Nutella Day

La Zecca di Stato ha deciso di omaggiare la Nutella emettendo una moneta da 5 euro dedicata alla stessa crema spalmabile della Ferrero. L’occasione, sarà il World Nutella Day, in programma il prossimo 5 febbraio, ma già da oggi, martedì 26 gennaio, tutti gli amanti delle monete, ma anche i fan della crema più famoso al mondo, potranno acquistare questa speciale moneta da 5 euro sul portale ufficiale della Zecca Italiana, leggasi www.ipzs.it (al momento però risulta irraggiungibile), o eventualmente nei punti vendita del Poligrafico.

Secondo gli addetti ai lavori, vista l’esclusività della moneta, e vista la fama della Nutella, è probabile che nel giro di poche ore il “cimelio” vada esaurito, facendo registrare un boom di acquisti. A dare la notizia è il quotidiano La Stampa, che sottolinea come siano previste tre diverse tonalità di colore per la moneta dedicata alla crema Ferrero.

NUTELLA, MONETA DELLA ZECCA DI STATO: GIA’ ONLINE SU EBAY

La prima variante sarà di colore bianca, la seconda sarà verde, e infine ci sarà la terza variante di colore rosso (i colori della bandiera italiana), per una tiratura totale che sarà di 10mila pezzi. Come spesso e volentieri accade in questi casi, la moneta è già stata vittima di “bagarinaggio”, visto che, facendo un breve giro su eBay, si notano pezzi in vendita attorno ai 70 euro di media, ma raggiungendo anche punte esorbitanti di 350, nonostante si possa acquistare dalla Zecca di Stato in cambio di 45 euro. E c’è il rischio che la quotazione salga ulteriormente nelle prossime ore. Moneta o meno, la Nutella continua ad essere uno dei prodotti più amati in Italia ma anche in tutto il mondo, uno dei grandi simboli della nostra nazione. A conferma di ciò il fatto che la crema della Ferrero sia riuscita a superare indenne anche la pandemia di coronavirus, favorita anche dal fatto che i generi alimentari non hanno praticamente mai chiuso a differenza invece di numerose altre attività, costrette ad abbassare le serrande causa covid.



