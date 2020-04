Lucio Vario, il piccolo Lucio a Primo Appuntamento/ Da “Me piace a nutella” all’amore

Pubblicità

Lucio Vario, conosciuto da tutti come il Piccolo Lucio, star neomelodica che con il tormentone “Me piace ‘a Nutella” ha portato a casa 25 milioni di visualizzazioni su Real Time, è ormai cresciuto. Oggi, il piccolo Lucio ha 18 anni e ha deciso di cercare l’amore in tv. Il fenomeno della musica neomelodica, infatti, è il protagonista della nuova puntata di “Primo appuntamento”, il programma di Real Time, condotto da Flavio Montrucchio, in cui uomini e donne single cercano l’amore davanti alle telecamere durante una cena. Il promo della puntata che ha come protagonista il piccolo Lucio ha già fatto il giro del web e tra gli utenti dei social c’è molta curiosità. Con il tempo, Lucio non è più riuscito ad eguagliare i numeri fatti con “Me piace ‘a Nutella”, ma la nuova esposizione televisiva potrebbe aiutarlo.

LUCIO VARIO, IL PICCOLO LUCIO CERCA L’AMORE A PRIMO APPUNTAMENTO

Il piccolo Lucio si presenta al pubblico di Primo appuntamento nel promo della nuova puntata. “E’ bello essere fermato per strade e sentire milioni di persone cantare la tua canzone”, dice il piccolo Lucio che poi svela al cameriere di essere il cantante di “Me piace ‘a Nutella”. “E’ stato un tormentone“, dice Lucio. “Me lo ricordo”, risponde il cameriere. Orgoglioso del successo conquistato quando aveva solo otto anni, Lucio cercherà di conquistare la ragazza che si presenterà al primo appuntamento con la sua passione per la canzone neomelodica? In attesa di scoprire come andrà il primo appuntamento di Lucio, il pubblico del programma è entusiasta per la sua presenza.





