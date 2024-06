Nvidia è l’azienda che vale di più al mondo/ Il successo grazie all’IA: “I suoi chip oggi sono oro”

L’azienda di maggior valore al mondo è Nvidia. Come riferisce Wired, la produttrice di chip degli Stati Uniti ha superato in capitalizzazione Microsoft e Apple, confermando quindi quanto l’intelligenza artificiale generativa stia fruttando alla compagnia guidata da Jen-Hsun Huang. Nelle contrattazioni della giornata di ieri, martedì 18 giugno 2024, le azioni di Nvidia sono salite del 4 per cento, con il valore di mercato che è così salito a 3,34 miliardi di dollari, quindi leggermente al di sopra dei 3,32 di Microsoft nonché ai 3,27 della Apple.

TDK e le nuove batterie allo stato solido “miracolose”/ Densità 100 volte maggiore rispetto allo standard

Si tratta dell’ennesima grande performance di Nvidia che quest’anno è cresciuta a livello di azioni del 173 per cento, contro il 18,5 per cento di surplus di Microsoft, un risultato a dir poco straordinario. Come sottolinea Wired, i tre colossi si sono letteralmente sfidati per diventare il “re” del settore dell’IA, e stando a Daniel Ives, analista della società di servizi finanziari Wedbush Securities, “nel corso del prossimo anno la corsa tra Nvidia, Apple e Microsoft per arrivare ai 4 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato nel settore tecnologico sarà centrale”.

Windows Recall: passo indietro di Microsoft sull'IA/ "Password e dati sensibili degli utenti a rischio"

NVIDIA È L’AZIENDA CHE VALE DI PIÙ AL MONDO: SUPERATE MICROSOFT E APPLE

Microsoft aveva ottenuto lo scettro di azienda dal maggior valore al mondo nel corso di quest’anno grazie ai suoi investimenti effettuati in OpenAi, ma anche a ChatGPT, poi era stata Apple a sopravanzare la scorsa settimana, sfruttando il clamore dopo la presentazione di Apple Intelligence, ed ora è toccato a Nvidia.

Secondo Mizuho Securities, banca di investimento, l’azienda al momento ha una copertura compresa fra il 70 e il 95 per cento del mercato dei chip AI, e alla luce di questi numeri è probabile che le azioni possano toccare a breve livelli record, con la possibilità di arrivare a 200 dollari (circa 186 euro), nel giro di pochi mesi. “I chip Nvidia sono il nuovo oro o il nuovo petrolio del settore tecnologico”, ha sostiene Ives.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE/ La sfida per le imprese non è soltanto economica

© RIPRODUZIONE RISERVATA