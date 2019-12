Nyv a Tu si Que Vales?/ Dalla crisi al no del pubblico, Signorini… (Amici 19)

NYV IN CRISI? IL PUBBLICO LA BOCCIA MA LEI VOTA ALLA FINALE DI TU SI QUE VALES 2019

Nyv è la protagonista della puntata di oggi di Amici 19, non c’è dubbio. La dolce cantante e musicista continua a regalare importanti emozioni ai suoi fan e lo stesso farà oggi portando sul palco del programma le sue performance proprio come fa in settimana quando torna bambina quando entra nella famosa stanza degli strumenti dove si sa ben districare con buona pace degli insegnanti che la seguono sempre con stupore. Le potenzialità di Nyv sono enormi e la sua voce la accompagna benissimo in questo percorso in cui, però, deve avere a che fare anche con gli altri e con il rapporto a tu per tu con persone che non conosce o che, magari, fino ad adesso ha visto solo in tv. Forse è questo che la blocca un po’ non tanto sul palco quanto in saletta e durante le lezioni e/o interrogazioni ma non nella puntata di oggi in cui, grazie ai giudici esterni, strapperà un biglietto per un’esibizione nella finalissima di Tu si Que Vales 2019.

ALFONSO SIGNORINI METTE NYV ALLE STRETTE AD AMICI 19

In settimana le cose per lei non sono andate bene ad Amici 19 proprio per via del suo timore quasi a confrontarsi con gli altri. In particolare, durante una lezione di interpretazione con Alfonso Signorini, Nyv a stento ha alzato gli occhi dal banco ma mai ha incrociato quelli del direttore che ha tentato di farle capire che è importante per lei superare questa cosa soprattutto perché se vuole fare questa carriera spesso e volentieri si troverà di fronte persone che non conosce e a quel punto cosa farà? Proprio perché Nyv ha avuto difficoltà sulle “interpretazioni” delle cover a lezione, Signorini l’ha pregata di prepararsi su un suo pezzo per vedere se insieme riusciranno a fare qualcosa o meno. Lei si è detta pronta ad affrontare la cosa, ma lo sarà davvero quando arriverà il momento?

LA CLASSIFICA DI GRADIMENTO DI AMICI 19 BOCCIA NYV?

La delusione per Nyv è, però, dietro l’angolo. Secondo le anticipazioni della puntata di oggi di Amici 19 sembra proprio che la cantante non avrà solo allori, ovvero l’ok alla sua partecipazione a Tu Si Que Vales, ma avrà anche un no da parte del pubblico. Il televoto non la premia, forse per la poca esposizione, e questa settimana il pubblico l’ha piazzata all’ultimo posto lasciando tutti senza parole. Sicuramente un talento come quello di Nyv non può rimanere in coda alla classifica di gradimento e in studio le polemiche si sprecano per questa decisione. Forse questo servirà a scuotere Nyv? La cantante porterà a casa la delusione e forse questo, insieme al compito assegnatole da Alfonso Signorini, potrebbe riportare in carreggiata la dolce artista.



© RIPRODUZIONE RISERVATA