Tu si que vales 2019, semifinale/ Diretta ed esibizioni: chi sono i finalisti?

Sabato 7 dicembre, in prima serata, canale 5 trasmette l’ottava e penultima puntata di Tu si que vales 2019. Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni condurranno la semifinale della sesta edizione del talent show che, la scorsa settimana, ha incollato ai teleschermi 5.192.000 spettatori pari al 28.1% di share. Al termine della puntata, saranno annunciati tutti i finalisti che sabato 12 dicembre si contenderanno la vittoria finale. Il vincitore sarà deciso dal pubblico attraverso il televoto mentre questa sera toccherà ancora alla giuria tecnica composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti e dalla giuria popolare scegliere i finalisti che torneranno ad esibirsi nella nona ed ultima puntata.

Le esibizioni della semifinale di Tu si que vales 2019

Ultima possibilità per i concorrenti di Tu si que vales 2019 per staccare il biglietto per la finalissima del 12 dicembre che sarà trasmessa in diretta. Oltre alle esibizioni di nuovi talenti che avranno la possibilità di andare direttamente in finale conquistando il 100% dei voti della giuria popolare e il consenso dei quattro giudici che dovranno alzarsi raggiungendoli al centro dello studio, tutti quelli che hanno conquistato la semifinale si sfideranno tra loro. Ci saranno così quattro manches a cui parteciperanno otto concorrenti per volta con l’obiettivo di conquistare il pass per il rush finale del talent show di canale 5. Anche questa sera, dunque, ci saranno ballerini, cantanti, poeti, musicisti, acrobati, maghi, attori e persone dotate di talenti particolari e, spesso, anche insoliti. Chi, dunque, riuscirà a conquistare la finale?

I finalisti di Tu sì que vales 2019

In attesa di scoprire tutti i nomi dei finalisti di Tu sì que vales 2019, ci sono già alcuni concorrenti che hanno staccato da tempo il pass per il rush finale. Stiamo parlando di Diego ed Elena, trasformisti e acrobati, del gruppo di acrobati Barcode Company e del fachiri Deadly Games. Della Scuderia di Gerry Scotti, invece, fanno parte: il ballerino Claudio Novelli, il cantante comico Valerio Zanchè, il monologhista Stefano Bonesini, il cantante Maurizio Midiri, l’anziano cantante Antonio De Luca, degli anziani ballerini Erberto Rio ed Egisto Castagnoli, il ballerino comico Domenico Mastronardi, il cantante Enrico Amodeo, il comico Pierino Biancospino, i cantanti comici Franco Domenico Federico e Giordano Concetti, il doppiatore Creativo 77 e Gino Simeone autore di un tributo a Gerry Scotti.



