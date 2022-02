O forse sei tu, testo e significato canzone di Emma/ Sanremo 2022: una ballad d’amore

“OGNI VOLTA È COSÌ”, TESTO COMPLETO E SIGNIFICATO DELLA CANZONE DI EMMA A SANREMO 2022

Festival Sanremo 2022 di grandi ritorni e non poteva mancare Emma Marrone che ha portato in gara il testo della canzone Ogni volta è così. Il testo scritto con Petrella e Faini è sicuramente una ballad d’amore molto sincera, con la quale spalanca ancora una volta il suo cuore al pubblico riuscendo a toccare note molto malinconiche. il testo della canzone Ogni volta è così riesce a penetrare nel cuore del pubblico con grande intensità e intelligenza. Quello che stupisce è ancora una volta il carattere di Emma che sul palcoscenico riesce a raccontarsi senza veli, trasmettendo le sue emozioni e riuscendo a dare al pubblico delle vibranti emozioni. Ricordiamo che Emma ha già vinto il Festival nel 2012 con “Non è l’inferno” e quindi sa come si affrontano serate come queste. Riuscirà a conquistare ancora una volta il premio più ambito a Sanremo 2022 con il suo testo? Di sicuro fino a questo momento si può dire che l’avventura sia piuttosto positiva e che che Emma abbia mostrato ancora tutte le sue qualità.

EMMA FRANCESCA MICHIELIN COVER BABY ONE MORE TIME BRITNEY SPEARS/ "Più di un omaggio"

TESTO COMPLETO “OGNI VOLTA È COSÌ” DI EMMA A SANREMO 2022: ARRENDITI STANOTTE

Ogni volta è così è dunque il testo della canzone con cui Emma Marrone sta concorrendo al Festival di Sanremo 2022, andiamo a leggerne il testo completo.

Lo vedi come sei

Arrenditi stanotte

Che non ci metteremo a tremare

Come foglie

Siamo stati mai liberi?

A volte

Sei tu che mi hai insegnato a giocare

A chi è più forte

E ogni volta è così

Ogni volta è normale

Non c’è niente da dire

Niente da fare

Ogni volta è così

Siamo sante o puttane

E non vuoi restare qui

E neanche scappare

Mamma mi diceva sempre “siamo come angeli”

E ti ripetevo sempre “per favore abbracciami”

Io per appartenere alle tue mani non ci ho messo niente

E ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me

E mi guardavi con quegli occhi grandi e mi dicevi sempre

“Come sei bella nessuna mai, nessuna più di te”

Come dimenticare

Io non ti ho chiesto niente mai

Una rosa da ricamare

Sopra ai ricordi e che ne sai

Che sono stanca di sentirmi

Sospesa e fragile

Ma con te

Ogni volta è così

Ogni volta è normale

Non c’è niente da dire

Niente da fare

Ogni volta è così

Siamo sante o puttane

E non vuoi restare qui

E neanche scappare

Mamma mi diceva sempre “siamo come angeli”

E ti ripetevo sempre “per favore abbracciami”

Che per appartenere alle tue mani non ci ho messo niente

E ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me

E mi guardavi con quegli occhi grandi e mi dicevi sempre

“Come sei bella nessuna mai, nessuna più di te”

Non so perché ogni volta è così

Ogni cosa è al suo posto

Non mi piovere addosso

Persi per strada a un incrocio per un momento

Metti che il cielo poi fosse il pavimento

Per me ogni volta è così facile

Te lo ricordi che

Che per appartenere alle tue mani non ci ho messo niente

E ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me

E mi guardavi con quegli occhi grandi e mi dicevi sempre

“Come sei bella nessuna mai, nessuna mai nessuna più di te”

Emma Marrone, perché ha scelto la cover di Britney Spears?/ "Faccio il tifo per lei"

LEGGI ANCHE:

EMMA E FRANCESCA MICHIELIN/ “A Sanremo per dire grazie alle donne degli anni 70”

© RIPRODUZIONE RISERVATA