OCCHIALI NERI/ Il ritorno del maestro dell’orrore

A dieci anni di distanza dal deludente Dracula 3D, Dario Argento è tornato dietro la macchina da presa con Occhiali neri, un film tra thriller, giallo e poliziesco che ricorda i tempi migliori del maestro dell’horror. Presentata alla Berlinale 2022: Berlinale Special Gala, l’opera è disponibile in Dvd e Blu-Ray (ed. CG/Vision e On Demand su CG Digital).

SINOSSI OCCHIALI NERI – Roma. L’eclissi oscura il Sole in una torrida giornata d’estate. È il presagio del buio che avvolge Diana quando un serial killer la sceglie come preda. La giovane escort, per sfuggire al suo aggressore, va a schiantarsi contro una macchina, perdendo la vista. Dallo choc Diana riemerge decisa a combattere per la sua sopravvivenza, ma non è più sola. A difenderla e a vedere per lei adesso ci sono Nerea, il suo cane lupo tedesco e il piccolo Chin, sopravvissuto all’incidente. Il bambino cinese con i suoi grandi occhi, la voce dolce dall’accento straniero, il carattere di un ometto indipendente e indifeso allo stesso tempo, la accompagnerà nella fuga. Ossessionati dal sangue che li circonda, saranno uniti dalla paura e dalla disperata ricerca di una via di scampo, perché l’assassino non vuole rinunciare alle sue prede. Chi si salverà?

Reduce da numerosi film decisamente sottotono – Giallo su tutti – Dario Argento è tornato ai suoi tempi migliori, riscoprendo il piacere del brivido e dell’angoscia. Lo spettatore è trascinato in un viaggio disturbante, perturbante, oscuro. Certo, non siamo sui livelli di Profondo rosso o Suspiria, ma in Occhiali neri gli aspetti positivi superano quelli negativi. Pensiamo all’ottima fotografia di Matteo Cocco – già apprezzato in Occhi blu di Michela Cescon – oppure al commento sonoro. Qualche pecca, invece, nelle prove attoriali, con la Pastorelli poco convincente. Una cosa è certa: il ritorno del maestro Dario Argento merita un’occasione.

Occhiali neri di Dario Argento è disponibile in Dvd e Blu Ray edizione CG/Vision e On Demand su CG Digital

