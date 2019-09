Ocean Viking riceve porto sicuro: Lampedusa/ 82 migranti a bordo pronti a sbarcare

Ha ottenuto il via libera allo sbarco la Ocean Viking. La nave di Sos Mediterranea e Medici senza frontiere con a bordo 82 migranti, potrà far sbarcare i profughi presso il porto siciliano di Lampedusa. Come fatto sapere in questi minuti dai principali quotidiani online, l’Italia ha infatti deciso di assegnare all’imbarcazione suddetta il cosiddetto “place of safety”, appunto, “porto sicuro”, e a breve le autorità decideranno se fare entrare direttamente la O.V. in porto, o se i migranti verranno trasferiti sulle motovedette della Guardia Costiera. La cosa certa è che le nave umanitaria si sta dirigendo verso l’isola, e a breve la sua odissea troverà la parola fine dopo giorni di contrattazioni. La decisione è giunta stamane dal ministero dell’interno, dopo che la nave di Sos Mediterranea e Medici aveva soccorso gli 82 poveretti lo scorso 8 settembre, rimasti a bordo ad eccezione dell’evacuazione urgente a Malta di una donna incinta del nono mese, che ha subito dopo partorito assieme al marito.

OCEAN VIKING RICEVE PORTO SICURO: LAMPEDUSA

Come sottolinea l’edizione online di Repubblica, il lasciapassare ricevuto dall’Ocean Viking, è di fatto “la prova generale dell’atteggiamento che l’Italia intende assumere davanti ad ogni soccorso di migranti effettuato da navi umanitarie nel Mediterraneo”, ogni qual volta queste chiederanno l’assegnazione di un porto sicuro. Lo sbarco sarà quindi decisamente più agevole rispetto a quanto avvenuto fino a pochi giorni fa, con il governo Movimento 5 Stelle-Lega, ma verrà approvato solo dopo che si sarà concordata la ripartizione degli stessi migranti a bordo, con altri paesi europei. E così, una volta che gli 82 profughi metteranno piede sul suolo italiano, verranno poi visitati, registrati e portati nel centro di accoglienza, in attesa di essere poi trasferiti in Francia e Germania, che si faranno carico del 25% del gruppo: in Italia andrà il 10% e il resto fra altri paesi, fra cui l’Irlanda.

