Ocean Viking con 223 migranti attende porto da giorni/ Ok allo sbarco dopo Elezioni?

L’ong francese “Sos Mediterranée” ha chiesto ufficialmente ai Governi Ue, in primis a quello italiano, un porto sicuro per poter far sbarcare i 223 migranti a bordo della Ocean Viking salvati nel Mar Mediterraneo negli scorsi giorni: nella notte la nave ha raccolto e salvato altri 72 profughi mentre si trovavano in una imbarcazione di legno sovraffollata nella zona Sar di Malta e ha così rinnovato la sua richiesta di porto sicuro ai Governi di Malta, Italia e Francia. Dopo l’ennesima operazione di queste ultime ore, la Ocean Viking ha raccolto in tutto 223 migranti (solo ieri erano stati 59 i migranti salvati partiti dalle coste della Libia e della Tunisia). Intanto in Italia, esattamente come avvenuto durante le scorse Elezioni Regionali in Umbria, il Governo Conte-2 viene attaccato dalle opposizioni per “tacere” sulle possibili operazioni di salvataggio e assegnazione di un porto sicuro durante le operazioni di voto questa volta delle Regionali in Calabria ed Emilia Romagna, come noto molto importanti per le possibili conseguenze nazionali. La tesi del Centrodestra, in particolar modo del leader della Lega Matteo Salvini, è che il Governo taccia le sue prossime mosse che metterà in campo dalla giornata già di domani: «La Ocean Viking ha recuperato 59 immigrati, il governo dei porti aperti intende farli sbarcare in Italia dopo il voto in Emilia-Romagna e Calabria», ha scritto in una nota l’ex Ministro degli Interni dopo il salvataggio di ieri della nave-Ong.

OCEAN VIKING IN CERCA DI UN PORTO, LA POLEMICA CONTRO IL GOVERNO

Oggi però – con i seggi aperti in Emilia Romagna e Calabria – a rintuzzare la polemica ci pensa la giornalista de Il Foglio Annalisa Chirico che si sofferma sullo “strano silenzio” operato dal Governo dopo che negli ultimi mesi la linea della Ministra Lamorgese e del Governo Conte-2 è quella di assegnare i porti italiani e poi provvedere ai tentativi di ridistribuzione con gli altri Governi europei. «La Ocean Viking stanotte ha soccorso altri 72 migranti, arrivando a un totale di 223 persone a bordo che attendono un porto sicuro da ieri. Il governo dov’è? Il premier Conte? Il ministro Lamorgese? Tutto tace, e la sola ipotesi che c’entri il voto emiliano è ributtante», attacca la giornalista che non ha ma negato di essere molto amica tanto di Matteo Salvini quanto di Matteo Renzi. Per il leader leghista, inoltre, il via libera del Governo arriverà nei prossimi giorni con il Premier Conte che sta «aspettando il momento giusto. Intanto li terranno “sotto sequestro” per non perdere altri voti?», conclude Salvini nella sua lunga nota polemica contro il Governo.

La Ocean Viking stanotte ha soccorso altri 72 migranti, arrivando a un totale di 223 persone a bordo che attendono un porto sicuro da ieri. Il governo dov’è? Il premier Conte? Il ministro Lamorgese? Tutto tace, e la sola ipotesi che c’entri il voto emiliano è ributtante. — Annalisa Chirico (@AnnalisaChirico) January 26, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA