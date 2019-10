Ocean Viking, ok a sbarco migranti a Pozzallo/ Ira Salvini: “Governo cala le braghe”

Raggiunto l’accordo sulla Ocean Viking: la nave con a bordo 104 migranti sbarcherà a Pozzallo. Il Viminale ha reso noto che si è conclusa la procedura di ricollocazione dei migranti in base al «pre-accordo raggiunto nel corso del vertice di Malta», con Francia e Germania che accoglieranno 70 persone. Intervenuto ai microfoni dell’Ansa, il ministro in quota Pd Dario Franceschini ha spiegato: «Non ho fatto tweet ma il presidente del Consiglio e il ministro degli Interni con cui ho parlato più volte anche nelle ultime ore, sanno che per il Pd non è tollerabile tenere un minuto di più persone in mare». Decisivo il pressing di Partito Democratico e Italia Viva sul Movimento 5 Stelle, con diversi esponenti del Centrosinistra che hanno chiesto un cambio di marcia rispetto alla gestione Salvini: «La Ocean Viking va fatta sbarcare subito. Non si tengono le persone in mezzo al mare. Lavoriamo per il progetto Africa e per aiutarli a casa loro, come dico da anni. Ma quando ci sono persone in mare, si devono far sbarcare, punto», le parole di Matteo Renzi.

OCEAN VIKING SBARCA A POZZALLO: IRA SALVINI

La Ocean Viking arriverà a Pozzallo tra stanotte e domani mattina, come confermato dal sindaco Roberto Ammattuna, che ha attaccato il Governo per la lunga attesa: «Si è aspettato troppo. Non conosco le motivazioni, ma si parla di ricollocazioni internazionali. Mi sembra, comunque, un tempo eccessivo. Non si può tenere una nave per 11 giorni ferma in mare», le sue parole ai microfoni di Adnkronos. Centrodestra sul piede di guerra, con l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini che ha messo nel mirino la sua erede, l’ex prefetto Lamorgese: «Ennesima calata di braghe del governo italiano, ennesimo favore a una ONG (stavolta francese, su nave norvegese) che incoraggia gli scafisti a continuare i loro traffici». Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sul viaggio dell’imbarcazione dell’Ong, che potrebbe aprire l’ennesimo scontro politico tra Governo e opposizione…

