Oceano Rosso/ Film d’azione su Rete 4, oggi Venerdì 24 marzo

Oceano Rosso, film di Rete 4 prodotto da John Wayne

Oggi pomeriggio Venerdì 24 Marzo, il film Oceano Rosso viene trasmesso su Rete 4 alle ore 16:40. Il film di genere azione e avventura statunitense del 1955 vede alla regia William A. Wellman. La pellicola prodotta da John Wayne è ambientata in Cina e si basa sul romanzo del 1955 Blood Alley di Albert Sidney Fleischman da cui deriva sia il soggetto che la sceneggiatura. A produrre il film è la casa di produzione Warner Bros Pictures con la collaborazione della Batjac Productions, mentre ad essersi occupato della distribuzione in Italia è stata la WB 1956.

Le musiche di Oceano Rosso sono di Roy Webb, i costumi sono a cura di Gwen Wakeling e gli effetti speciali sono opera di Daniel Hays. Il film Oceano Rosso, titolo originale Blood Alley vede nel cast la splendida collaborazione di due grandi attori quali John Wayne e Lauren Bacall. Assieme a loro anche Paul Fix, Berry Kroger, Milke Mazurki, Anita Ekberg e tanti altri. Con un budget di 2 milioni di dollari, il film è stato girato a San Francisto sulla Belvedere Island e in California. Il film nonostante l’affiatamento della coppia di protagonisti Bacall e Wayne e l’eccezionale fotografia firmata da William Clothier non sembra aver convinto del tutto la critica.

Oceano Rosso, la trama del film

Nel film statunitense del 1955 Oceano Rosso, il grande attore John Wayne interpreta un Capitano della Marina mercantile americana di nome Tom Wilder. Il protagonista viene catturato, assieme alla propria nave, dal regime comunista cinese ed è tenuto prigioniero da due anni in carcere. Tom Wilder riesce però a scappare corrompendo una guardia e sceglie di travestirsi lui stesso a sua volta da guardia carceraria per non farsi notare. Senza sapere bene il motivo, il protagonista Tom Wilder viene trasportato su una barchetta fino a un villaggio chiamato Chiku Shan.

La popolazione del piccolo villaggio cinese, stanca di essere costretta a subire i soprusi del tirannico regime dittatoriale comunista cinese, è decisa a programmare una grande emigrazione di massa verso la città di Hong Kong. Il Capitano Tom Wilder prenderà quindi il comando del traghetto con a bordo un carico di addirittura 180 persone che si dirige verso il grande porto britannico. L’imbarcazione affronterà numerosi pericoli e diverse insidie durante un viaggio lungo 300 miglia, navigando dapprima sul fiume e successivamente attraverso lo stretto di formosa lungo l’oceano rosso sotto il controllo militare dei comunisti.











