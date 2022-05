Oceano Rosso/ Su Rete 4 il film con John Wayne e Lauren Bacall

Oceano Rosso, film di Rete 4 diretto da William A. Wellman

Oceano Rosso va in onda oggi, 26 maggio, a partire dalle ore 16:45 su Rete 4. Si tratta di un film che ha debuttato al cinema durante l’anno 1955 e che appartiene ai generi Azione e Avventura. Il regista di questo film risulta essere William A. Wellman mentre la sceneggiatura della pellicola è stata curata da Alber Sidney Fleischmann.

All’interno del cast del film ci sono numerosi attori che in passato erano molto famosi a Hollywood come John Wayne, Lauren Bacall, Paul Fix, Mike Mazuki, Anita Ekberg, Lowell Gilmore, James Hong, Joy Kim e Berry Kroger. Le musiche del film sono state realizzate da Roy Webb mentre la fotografia è stata curata da William Clothier.

Oceano Rosso, la trama del film: una lunga pena

Leggiamo la trama di Oceano Rosso. Il capitano Tom Wilder che appartiene alla marina americana militare sta scontando una lunga e tortuosa pena. Infatti, il capitano è stato catturato dai cinesi e ormai si trova in prigionia nella Cina comunista. Il suo stato non è affatto buono e anzi vorrebbe uscire ma non sa proprio come fare. La patria e la libertà gli sembrano sogni lontani e quasi impossibili da raggiungere. Tuttavia, viene aiutato a scappare da una guardia carceraria. Infatti, Tom decide di corromperla offrendogli un travestimento e donandogli una divisa da ufficiale sovietico. Insieme quindi, la guardia e il prigioniero cercano di uscire fuori dalla prigione. Ecco quindi che Tom arriva fino a un villaggio cinese.

Qui si scontra con la dura realtà che i cittadini del villaggio devono affrontare. Tutti sono stanchi del regime che opprime i loro diritti e li fa vivere in una condizione non molto buona. A questo punto, Wilder propone un’idea, quella di far emigrare tutti i membri del villaggio per dare loro la libertà e la democrazia che tanto sognano. Ma riuscirà questo piano ad essere realizzato correttamente? L’imprevisto è sempre dietro l’angolo, dunque bisogna avere gli occhi aperti.











