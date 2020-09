Ocean’s 8/ Video, su Canale 5 il film con Sandra Bullock e Cate Blanchett

Ocean’s 8 va in onda su Canale 5 prevede per la prima serata di oggi, mercoledì 9 settembre, alle ore 21:20. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2018 negli Stati Uniti d’America dalla Village Roadshow Pictures mentre la Warner Bros si è occupata della distribuzione ai botteghini. La pellicola rappresenta una sorta di spin-off della famosa trilogia dei film Ocean’s con la regia curata da Gary Ross e la sceneggiatura scritta dallo stesso regista in collaborazione con Olivia Milch. Le musiche della colonna sonora sono state scritte da Daniel Pemberton con i costumi realizzati da Sarah Edwards mentre nel cast figurano Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Rihanna, Helena Bonham Carte e Dakota Fanning.

Ocean’s 8, la trama del film

Ecco la trama di Ocean’s 8. La sorella di Danny Ocean, protagonista di numerose rapine, Debbie, decide di seguire quelle che sono state le orme fraterne e quindi di mettere in essere una squadra che possa permetterle di effettuare una nuova clamorosa rapina. Lei decide di reclutare con estrema attenzione quelle che sono le componenti di questa nuova organizzazione ed in particolar modo inserisce una stilista di nome Rose che sta facendo i conti con il proprio fallimento dal punto di vista professionale ed una gioielliera di nome Amita che invece vuole dare una svolta alla propria esistenza ed in particolar modo ritornare a vivere nella casa della madre. Ovviamente, in questa banda di possibili truffatrici, non può mancare un’esperta di tecnologia per cui viene scelta una hacker di nome Nine. La squadra viene completata con la presenza di una donna di nome Costance, abile borseggiatore, e di Tammy che invece è abbastanza capace nel settore della meccanica.

Debbie ha deciso di mettere in essere questa squadra con lo scopo di poter mettere le mani su un’importante collana realizzata da un prestigioso designer che ha un valore di ben 150 milioni di dollari. Per poter riuscire in questa impresa, certamente non mancheranno le difficoltà ed i rischi sono molteplici. Il suo piano è stato ben sviluppato ed articolato e prevede l’esigenza di dover sfruttare al meglio una cena di gala durante la quale dovrà essere presente una famosa star del cinema che inconsapevolmente dovrà fungere da esca. Il loro obiettivo, infatti, è quello di indurre la famosa casa di design del mondo della gioielleria nel dare la collana alla famosa attrice in maniera tale da poterne sfruttare la pubblicità. Quando la collana finirà sul collo dell’attrice, le varie componenti della squadra dovranno fare in modo di poterla rubare. Piano ben elaborato che tuttavia si dimostrerà complicato in virtù di alcuni aspetti che la principale ideatrice non aveva ben chiari e messo in conto.

