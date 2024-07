Amazon Prima Day 2024: al via oggi 16 luglio le offerte/ Come seguire sconti e trovare i prodotti migliori

Ve ne parliamo da giorni e siamo felici di dirvi che l’edizione 2024 dei Prime Day di Amazon finalmente è arrivata: si parte oggi – ovviamente il 16 luglio – e si prosegue fino alle 23:59 di domani, mercoledì 17, con migliaia di prodotti che attraverseranno due giornate di offerte (a dir poco!) incredibili, e tantissimi altri che verranno scontati per brevi finestre di tempo; il tutto – ovviamente – riservato ai clienti ‘premium’ del famosissimo e-commerce. Come suggerisce il nome infatti, i Day 2024 sono riservati agli utenti Prime, ovvero coloro che pagano l’abbonamento annuale godendo dei tanti vantaggi offerti da Amazon: il costo è di poco più di 4 euro al mese (pagabili solo in un’unica soluzione annuale da 50 euro), ma la buona notizia è che se vi iscrivete oggi potrete sfruttare il mese di prova gratuito, approfittare delle offerte e cancellare l’abbonamento senza nessun costo aggiuntivo.

Se vi chiedeste come funzionano i Prime Day 2024, la risposta è semplicissima e scontata: accedendo alla home page di Amazon troverete l’apposito banner che vi permetterà di accedere a tutto il mondo (o meglio: universo, talmente tante sono) di offerte, divise ovviamente per categoria. Cliccando sui prodotti la procedura di acquisto è semplicissima perché dopo aver aggiunto il prodotto (o i prodotti) al carrello, basterà pagare con la propria carta, con il wallet di Amazon, con addebito su conto corrente e – addirittura, ma solo su alcuni oggetti selezionati – in tre comode e gratuite rate mensili.

Consigli e suggerimenti per i Prime Day 2024: la vetrina Made in Italy di Amazon e il tool Keepa

Tutto quello che vi serve sapere sui Prime Day 2024 di Amazon ve l’abbiamo già detto, ma ci preme lasciarvi anche un altro – importantissimo – consiglio: per controllare se il prezzo è vantaggioso ed effettivamente scontato potete utilizzare il comodissimo sito Keepa (disponibile per i più esperti anche in una comoda estensione per tutti i più diffusi browser, da Chrome in giù) che vi restituisce il grafico dell’andamento del costo di un prodotto; consigliato soprattutto a chi fatica a fidarsi di percentuali e prezzi barrati.

Inoltre – e sono in molti gli utenti abituali di Amazon che non ne hanno nessuna idea -, durante i Prime Day 2024 e per tutto il resto dell’anno sul sito è disponibile una vetrina dedicata interamente ai prodotti Made in Italy: se cercate qualcosa di generico (e non, per esempio, un iPhone o un modello preciso di computer) dateci un’occhiata, sapendo che scegliendo un’alternativa italiana – oltre a godere dello sconto unico offerto da Amazon – farete anche qualcosa di buono per una piccola azienda, magari a poche centinaia di metri da casa vostra.











