Oggi è un altro giorno non va in onda, perchè?/ Spazio ai risultati elezioni comunali 2021

Oggi, lunedì 4 ottobre, salta l’appuntamento con Oggi è un altro giorno. Il programma di Raiuno, condotto da Serena Bortone e in onda dal lunedì al venerdì alle 14, subito dopo l’edizione delle 13.30 del Tg 1, non va in onda. Il programma di Serena Bortone lascia spazio alla politica. Al suo posto, infatti, andrà in onda una breve puntata della soap opera Il Paradiso delle Signore che farà compagnia ai telespettatori fino alle 14.50. al termine della soap, infatti, andrà in onda un’edizione speciale del Tg1 dedicata al risultato delle elezioni amministrative che si sono tenute il 3 e il 4 ottobre condotto da Francesco Giorgino.

Bacio Alex Belli e Nicola Pisu: video Grande Fratello Vip/ "Questo è il mio ragazzo!"

L’intero pomeriggio di Raiuno sarà dedicato alla politica e ai risultati delle elezioni amministrative. L’edizione speciale del Tg1, infatti, terrà compagnia ai telespettatori fino alle 18.50 quando la linea passerà a Flavio Insinna e all’Eredità.

Oggi è un altro giorno e Serena Bortone tornano in onda martedì 5 ottobre

“Oggi è un altro giorno questo pomeriggio non andrà in onda per lo speciale Tg1 elezioni. Ci vediamo domani come sempre con Serena Bortone alle 14 su Raiuno”. Con questo messaggio, i profili social del programma di Raiuno ha dato appuntamento ai fan a domani.

Uomini e Donne, Tina Cipollari fa un gavettone a Gemma Galgani/ Maurizio Costanzo difenderà ancora la dama?

Dopo il grande successo ottenuto nella scorsa stagione televisiva ereditando lo spazio che era occupato da Vieni da me e da Caterina Balivo, Serena Bortone è tornata ad occupare il primo pomeriggio di Raiuno anche nella stagione televisiva attualmente in onda. Tra interviste a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo, tra temi sociali e attualità, la trasmissione continua a convincere sempre di più il pubblico.

LEGGI ANCHE:

Pregliasco vs Meluzzi “Dici imbecillità, paranoico”/ Lo psichiatra “Non puoi dirmelo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA