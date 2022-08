Oggi sposi/ Su Rete 4 il film con Luca Argentero e Moran Atias

Oggi sposi, film di Rete 4 diretto da Luca Lucini

Oggi sposi è la commedia italiana del 2009 che Rete 4 manda in onda oggi, domenica 14 agosto, a partire dalle 21.25 dunque in prima serata. La pellicola è distribuita da Universal Pictures Italia e prodotta da Riccardo Tozzi, Giovanni Stabilini, Marco Chimenz, Cattleya. La regia è di Luca Lucini, inizia la carriera facendo l’assistente in un programma televisivo di una rete londinese. Nel 1997 comincia a collaborare con molti cantanti italiani realizzando video musicali. Negli anni successivi si occupa della regia di diverse trasmissioni televisive e importanti spot pubblicitari. Nel 2003 dirige Tre metri sopra il cielo tratto dal romanzo di Federico Moccia. L’attore principale è Luca Argentero che si è fatto notare nella terza edizione del Grande Fratello.

Da quel momento gli vengono assegnate piccole parti, ma riesce sempre a lasciare una piacevole impronta. Il ruolo da protagonista gli viene dato nel 2007 in Lezioni di cioccolato. In Mangia, prega, ama vive la sua prima esperienza hollywoodiana recitando accanto a Julia Roberts. Le serie tv di successo dove lo hanno visto protagonista sono: Le fate ignoranti e Doc. Nel cast troviamo: Moran Atias, Filippo Negro, Gabriella Pession e Carolina Crescentini.

Oggi sposi, la trama del film

Oggi sposi racconta le peripezie di quattro coppie intente a sposarsi ma con qualche problema di troppo da risolvere. Un poliziotto sta per sposarsi con una donna indù, tutto fila liscio fino a quando si intromettono le rispettive famiglie. Il padre di Nicola (Luca Argentero) è un uomo alle vecchia maniera legato alle tradizioni, vorrebbe che il figlio si sposasse in chiesa e festeggiasse nella piazzetta del paese con tutti i concittadini. Dall’altra parte c’è il padre della sposa che invece vorrebbe un matrimonio secondo il rito indù e non ha nessuna intenzione di cedere alle richieste del consuocero. Tra i due non mancano gli screzi, ma alla fine si accorgono di essere molto simili e raggiungono un compromesso.

Dall’altra parte c’è un uomo anziano che decide di sposarsi con una giovane donna (Carolina Crescentini). Il matrimonio viene ostacolato dalla famiglia di lui, soprattutto dal figlio, un pubblico ministero che mette in movimento tutte le sue conoscenze per scoprire le losche intenzioni della giovane donna. Alla fini sarà lui ad innamorarsi della futura sposa del padre e finirà di perseguitarla.

Un’altra avventura riguarda una coppia di squattrinati che non hanno soldi per organizzare il matrimonio sfarzoso che tanto piace alla mamma dello sposo, così decidono di imbucare i loro settantadue invitati nella festa di un’altra coppia. Purtroppo non va secondo i loro piani perché finiscono nel ritrovarsi nel bel mezzo di una faida mafiosa braccata dalla polizia. Il finale si chiude con una coppia che prima di sposarsi si accorge di non amarsi. Lui è un uomo dell’alta finanza, lei un’aspirante attrice. I due scoprono che il loro matrimonio avrà un forte impatto mediatico e un ritorno di guadagni, è talmente ghiotta la situazione che decidono di sposarsi ugualmente anche se l’amore non c’è.

