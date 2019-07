Ogni cosa è illuminata/ Anticipazioni: gli Zen Circus raccontano Pisa e Livorno

Sabato 6 luglio, alle 21.25 su Raitre, Camila Raznovich conduce l’ultima puntata di “Ogni cosa è illuminata“, il programma dedicato alla scienza, all’arte, ma in generale alla società e che, ogni settimana, ha affrontato un tema diverso. Dopo i temi della casa, della resilienza, del futuro e del clima e con i suoi cambiamenti, la puntata di questa sera sarà totamente dedicata all’evoluzione. Com’è cambiata la società in questi anni? Quali cambiamenti ambientali ha dovuto affrontare l’uomo? Come si sono adattati gli uomini e gli animali all’evouzione della terra? A queste e a tante altre domande cercherà di rispondere Camila Raznovich con l’aiuto di importanti ospiti che, presenti in studio, cercheranno di soddisfare la curiosità dei telespettatori.

Ogni cosa è illuminata: gli ospiti del 6 luglio

Il filosofo Telmo Pievani, l’imprenditore Oscar Farinetti con il matematico Piergiorgio Odifreddi, il teologo Vito Mancuso sono alcuni degli ospiti della puntata di Ogni cosa è illuminata del 6 luglio. Telmo Pievani, filosofo evoluzionista risponderà ad alcune domande sull’evoluzione, tema che sarà affrontato anche dal punto di vista storico e scientifico. Vito Mancuso parlerà, invece, della relazione tra uomo, spirito e ragione, in relazione ai tanti stimoli che corpo, spirito e mente ricevono quotidianamente. Oscar Farinetti e Piergiorgio Odifreddi, invece, si confronteranno sui rispettivi modi di guardare alle risorse del nostro pianeta: il primo parlerà da imprenditore mentre il secondo da matematico.

Ogni cosa è illuminata: gli Zen circus ospiti musicali

Anche questa sera, Camila Raznovich regalerà al pubblico di Ogni cosa è illuminata un momento musicale. Protagonisti dello spazio saranno gli Zen Circus che, oltre a deliziare i telespettatori con la loro musica, racconteranno le loro città – Pisa e Livorno – da sempre divise da un dualismo che gli Zen Circus sono riusciti a superare grazie alla passione per la musica. Tra gli ospiti ci saranno anche il medico chirurgo Piero Abbruzzese impegnato negli ospedali africani, e Cristoforo Gorno, conduttore della serie “Cronache dalla storia” su Rai Storia. La puntata si concluderà con il monologo di Lella Costa con cui ripercorrerà in modo ironico il tema dell’evoluzione.



