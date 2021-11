OLD MAN & THE GUN/ Su Rai 1 il film con Robert Redford, successo per la critica

Il film “Old man & the gun” ha raggiunto ottimi livelli di botteghino non solo negli Stati Uniti ma anche in Italia; al box office ha infatti incassato 1,3 milioni di euro, a fronte del quasi 18 milioni di dollari totali in tutto il mondo. Il paese dove gli incassi sono stati più elevati sono chiaramente gli Stati Uniti, Il successo della critica ha invece portato una candidatura ai Golden Globe per il protagonista della pellicola, Robert Redford, come miglior attore protagonista di una commedia o musicale. Inoltre, nel 2018 è stato anche premiato dal National Board of Review come uno dei migliori dieci film indipendenti. Non tutti sono a conoscenza del fatto che le vicende narrate sono realmente accadute, in particolare quelle legate alla vita del protagonista, Forrest Tucker. L’uomo è stato davvero un criminale affermato oltre che un vero e proprio genio delle evasioni. Nei panni del detective Gene Dentler troviamo anche Isiah Whitlock Jr. Questi è apparso soprattutto in serie tv lavorando a tutti i vari Law & Order.

Old man & the gun, film di Rai 1 diretto da David Lowery

Old man & the gun va in onda oggi, mercoledì 3 novembre, a partire dalle ore 21.30 su Rai 1. Si tratta di un film che unisce sapientemente il genere drammatico e poliziesco prodotto negli USA nel 2018. Scritto e diretto da David Lowery e interpretato da un cast d’eccezione, tra cui il celebre Robert Redford. L’impatto del film è veramente molto forte sotto diversi punti di vista conquistando il pubblico riesce a entrare nel cuore e a creare emozioni. Ovviamente il protagonista principale regala al film un aspetto quasi eroico e riesce a catturare anche a chi magari non era stato rapito inizialmente dalla trama.

Old man & the gun, la trama

Il protagonista di Old man & the gun è un navigato rapinatore di nome Forrest Tucker. Nonostante sia vicino alla soglia degli 80 anni, conditi da numerosissimi colpi e altrettanti anni di carcere, non ha alcuna intenzione di smettere e con i suoi fedeli soci continua ad escogitare piani sempre più elaborati. La sua peculiarità è quella di riuscire nel suo intento con il minimo sforzo, senza l’uso di armi e violenza. Utilizzando unicamente il suo carisma e la sua personalità, riesce ogni volta a raggiungere l’obbiettivo è riempire le proprie tasche. Dopo tanti anni però, un poliziotto sembra pronto a mettersi contro quello che sembra essere l’ultimo criminale gentiluomo della cinematografia contemporanea.

Il film è ricco di passaggi introspettivi e di riflessioni profonde sulla ragione alla base delle azioni del protagonista, che esprime tutta la sua voglia di ribellarsi agli schemi e all’ordinario. Il desiderio è quello di sconfiggere la monotonia e la vecchiaia mantenendo vivo lo spirito, per Tucker quindi delinquere sarà proprio una scelta di vita. La rappresentazione del Forrest Tucker realmente esistito è quindi una sorta di metafora per raccontare la volontà del protagonista e quindi individuale di superare l’inerzia. Spesso la monotonia può innescare la necessità di trovare nuovi orizzonti e nuovi brividi, o semplicemente di non smettere con i propri propositi di vita, proprio come il protagonista del film.



