Olga Kosenko e Francesca Finateri, chi sono concorrenti di Ciao Darwin 9/ Prova di coraggio tra urla e paura

Chi è Olga Kosenko, concorrente Ciao Darwin 2023 alla prova di coraggio

Si chiama Olga Kosenko la concorrente di Ciao Darwin 9, rappresentante della squadra degli stellati, protagonista della prova di coraggio della settima puntata dello show. Olga è una sommelier, idrosommelier, esperta in comunicazione digitale e comunicazione del vino. Lavora inoltre a stretto contatto con cantine, enoteche e ristoranti di lusso. Su Instagram (qui il profilo) conta oltre 18mila follower, ed è proprio lì che ha annunciato la sua partecipazione al programma.

Ciao Darwin 2023, 7a puntata: Trattorie Vs Stellati/ Diretta, Madre Natura: Amendola trionfa ai Cilindroni!

“Sarò tra i concorrenti di Ciao Darwin a difendere la categoria degli Stellati nell’ambito della ristorazione – ha scritto nel post – Una puntata in cui le RISATE sono ASSICURATE!”. Ma più che risate, le sue sono state urla a Ciao Darwin. Proprio prima di iniziare la prova di coraggio, la concorrente, preoccupata per ciò che la attendeva, ha fatto un annuncio: “Paolo, domani mi sposo! Aiuto!”

Sfilata in intimo Ciao Darwin 2023, Trattoria Vs Stellati/ Video: trasparenze e balli hot. Amendola stupisce

Chi è Francesca Finateri, concorrente Ciao Darwin 2023 alla prova di coraggio

Francesca Finateri è invece la concorrente scelta per la squadra della Trattoria per la prova di coraggio di Ciao Darwin 2023. Francesca ha 33 anni, viene da Roma ed è stata una ex cuoca. Oggi è una studentessa universitaria di chimica degli alimenti all’università Roma Tre. Senza alcuna esitazione, Francesca ha deciso di accettare la prova di coraggio, prendendo il posto del concorrente precedentemente scelto, che ha però rifiutato. Per entrambe le concorrenti la prova si è rivelata più complicata del previsto: attaccate ad una ruota, sono state poi a stretto contatto con insetti e serpenti. Inutile dire che non sono mancate urla e terrore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA