Ciao Darwin 2023, 7a puntata: Trattorie Vs Stellati/ Diretta e Madre Natura: Amendola e Andy Luotto capitani

Ciao Darwin 2023, anticipazioni 7a puntata: Trattorie e Stellati si sfidano

Venerdì 26 gennaio, in prima serata su Canale 5, va in onda il nuovo appuntamento di Ciao Darwin 2023. Dopo una settimana di pausa, torna il divertente show condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti che questa sera trova protagonista una sfida del tutto inedita, che ci prepara a grandi scintille: quella tra Trattorie e Stellati.

Continua dunque il viaggio alla ricerca delle caratteristiche dominanti nell’uomo e della donna del Terzo Millennio: questa settimana le categorie in sfida, Trattorie e Stellati, sono rispettivamente capitanate da Claudio Amendola e Andy Luotto. Il primo, celebre attore romano, è proprietario di un ristorante trattoria a Roma, Frezza; Andy Luotto è invece uno chef rinomato che oggi lavora nel ristorante Riva Portese di Roma.

Le prove della settima puntata di Ciao Darwin 9

Tornando alla gara di Ciao Darwin 9, anche nella puntata di questa sera sono previste una serie di prove e sfide che verranno poi votate dal pubblico in studio. Si partirà con la sfida canora, che lascerà poi spazio alle prove iconiche della trasmissione di Paolo Bonolis. Tra le preferite del pubblico a casa c’è sicuramente “A spasso con il tempo”, in cui un concorrente Trattoria e uno Stellato verranno catapultati in un’altra epoca attraverso la macchina del tempo.

Seguirà poi la prova di coraggio, che mette i concorrenti alle prese con le proprie paure più temibili. Poi alcuni concorrenti delle due squadre, scelti dal fato, verranno coinvolti in un dibattito, il cui compito sarà convincere il pubblico che è la loro la squadra più forte. Infine l’attesissimo defilé e la prova finale dei cilindroni che decreterà la squadra vincitrice della puntata.

Madre Natura e come vedere in diretta streaming Ciao Darwin 2023

Non c’è puntata di Ciao Darwin 9 che non abbia in studio la presenza di una bellissima Madre Natura. Se la scorsa settimana Paolo Bonolis ha lasciato spazio al Padre Natura di questa edizione, in questa settima puntata si tornerà alla consueta figura femminile. Chi sarà?

Come sempre, ricordiamo che la quinta puntata di Ciao Darwin 2023 può essere vista in diretta televisiva in prima serata su canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity, disponibile come sito e come applicazione per ogni dispositivo mobile.











