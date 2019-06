Olimpiadi 2026, Milano-Cortina o Stoccolma-Are?/ Oggi la decisione del Cio a Losanna

Olimpiadi Invernali 2026, verrà scelta oggi la città che ospiterà i Giochi Olimpici. Alle 18 si riunisce a Losanna il Comitato Olimpico Internazionale. In lizza la svedese Stoccolma-Are e l’accoppiata italiana Milano-Cortina. Se l’Olimpiade sarà tricolore, sarà allora diffusa su un territorio molto ampio, perché sarebbero coinvolte anche sedi come Bormio, Anterselva e Baselga di Piné tra Lombardia e Veneto. L’Italia vuole dare un segnale forte, perché si è mosso il premier Giuseppe Conte, che oggi, lunedì 24 giugno 2019, sarà a Losanna. Una presenza importante quella del presidente del Consiglio, che rafforza la candidatura italiana e rassicura il Cio sul sostegno del governo all’evento. Anche il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ritiene ottima questa notizia: «Rende ancor più forte il senso di compattezza che sta caratterizzando la nostra candidatura». Matteo Salvini, che era stato dato come testimonial della candidatura italiana, invece non ci sarà. «Lunedì sarò con il cuore a Losanna, si decide se le Olimpiadi invernali del 2026 saranno in Italia o in Svezia. Spero che il Cio voti bene, le Olimpiadi invernali in Italia ci riempirebbero di orgoglio ma anche di fatturato», aveva dichiarato il vicepremier nei giorni scorsi.

OLIMPIADI INVERNALI 2026, MILANO-CORTINA O STOCCOLMA-ARE?

L’Italia è favorita per le Olimpiadi Invernali 2026? Stando a quanto scritto da France Presse, sembrerebbe proprio di . Il Cio attraverso una lettera ha chiesto alla squadra svedese chiarimenti sulle garanzie economiche e finanziarie a sostegno dell’evento da parte delle istituzioni svedesi. In particolare, sono state chieste garanzie per la realizzazione del Villaggio Olimpico. Per il Cio sono state presentate finora lettere d’intenti non vincolanti, non vere garanzie per il Villaggio. E questi dubbi erano stati già espressi nel report di valutazione di un mese fa. I commissari avevano scritto che mancava la firma di un accordo per la costruzione del Villaggio Olimpico, o la cifra che dovrà pagare il Comitato organizzatore svedese per affittare gli spazi. Inoltre, non sono stati presentati altri piani se l’investitore privato dovesse tirarsi indietro. Invece non risulterebbe che lettere di chiarimenti siano arrivate al nostro Coni, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, secondo cui la delegazione italiana che sostiene la candidatura di Milano-Cortina resta con i piedi per terra.

OLIMPIADI 2026, OGGI LA DECISIONE DEL CIO A LOSANNA

Tra i tanti sostenitori di Milano-Cortina per le Olimpiadi Invernali 2026 c’è Lindsey Vonn, la campionessa Usa di sci amica di Sofia Goggia. In un video ha elogiato Cortina e invitato tutti a votare per la candidatura italiana. E così la febbre olimpica sale, a Losanna come in Italia. A Cortina ad esempio l’appuntamento verrà seguito con un maxischermo, ma uno ne verrà installato anche a Milano, mentre in Svizzera sono arrivate le delegazioni delle candidate. Malagò è ottimista: ha scritto ai membri Cio, è in ottimi rapporti con Bach e, come riportato da Repubblica, ha preparato una candidatura che soddisfa quanto richiesto dal Cio nella sua Agenda 2020. Inoltre, l’Italia ha il sostegno del governo, che per ora ha stanziato 415 milioni di euro. Messe da parte le ultime amarezze, il presidente del Coni è concentrato sul sogno dei Giochi Invernali 2026. Sarebbero i terzi per l’Italia. Ma Malagò resta in silenzio: anche per Ema il progetto di Milano era quello migliore, ma alla fine vinse Amsterdam.



© RIPRODUZIONE RISERVATA