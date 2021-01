“Olimpiadi di Tokyo posticipate al 2032”/ Bomba del Times ma il Cio “Tutto falso!”

Giallo Olimpiadi di Tokyo nelle ultime ore. Il quotidiano inglese Times, fra i più autorevoli non soltanto d’Inghilterra, ha sganciato la bomba nelle scorse ore, e attraverso la propria pagina Twitter ha pubblicato un articolo con tanto di didascalia “choc” in cui si legge: “Il governo giapponese ha deciso che le Olimpiadi di Tokyo verranno annullate a causa del coronavirus e l’obiettivo è di garantire i Giochi per la città nel prossimo anno disponibile, il 2032”. Una notizia plausibile visto che la pandemia di covid sta ancora mietendo vittime e contagi ma che non corrisponde al vero.

Pochi minuti dopo il diffondersi della nuova, infatti, il Cio, il Comitato Olimpico Internazionale, ha smentito seccamente il tutto spiegando: “E’ una notizia falsa, tutte le parti stanno lavorando insieme per organizzare con successo i Giochi questa estate”. Ma come mai il Times si è sbilanciato in tal modo e tra l’altro non ha ancora rettificato quanto comunicato in precedenza? Il quotidiano britannico spiega di aver parlato con un funzionario del governo nipponico, secondo cui vi sarebbe un accordo implicito circa l’impossibilità di far svolgere i giochi olimpici la prossima estate.

OLIMPIADI TOKYO AL 2032? GIAPPONE E CIO SMENTISCONO

Di conseguenza si starebbe cercando di “salvare la faccia”, e soprattutto, i miliardi di dollari già investiti per l’evento, posticipando le olimpiadi di 11 anni, al momento il primo slot libero. “Desideriamo smentire ogni congettura ricostruita nell’articolo”, ha affermato il vicecapo di gabinetto nipponico Manabu Sakai tramite apposita conferenza, facendo comunque capire che al momento non è stata ancora presa una decisione ufficiale: “Fino a quel momento rimaniamo determinati a fare quanto è in nostro potere e di andare avanti con l’organizzazione dei Giochi”. Il premier Yoshihide Suga ha aggiunto che il governo sta prendendo in considerazione misure speciali anti-covid in vista delle olimpiadi, di modo che il tutto si possa svolgere in totale sicurezza. In merito allo scoop del Times, il Cio ha invece parlato di notizia assolutamente falsa, concludendo che “Insieme ai suoi partner e agli amici giapponesi, il Cio è totalmente concentrato e impegnato a realizzare un’edizione di successo dei Giochi olimpici e paralimpici quest’anno”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA