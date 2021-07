Olimpiadi in tv, Tokyo 2020/ Streaming video: come seguire le gare di oggi 27 luglio

Si apre una nuova giornata per le Olimpiadi di Tokyo 2020: oggi martedi 26 luglio 2021 per il day 3 dei giochi, con tante gare e tante finali che non possiamo permetterci di perdere, con pure tanti azzurri protagonisti. Come allora poter seguire minuto per minuto, in streaming video e tv tutte le emozioni per le Olimpiadi di Tokyo 2020? La risposta ormai è ancora questa: per gli appassionati italiani il riferimento obbligato per la 32^edizione dei giochi è la piattaforma di streaming video Discovery+ che ha acquisito in esclusiva i diritti di trasmissione e offrirà una copertura completa delle olimpiadi nipponiche, con 3000 ore di diretta (oggi compreso ovviamente).

Ricordiamo che il sevizio di streaming video sarà accessibile anche per chi ha sottoscritto abbonamento a Eurosport player (i canali Eurosport 1 e 2 saranno visibili a copertura ridotta su DAZN, ma non su Sky), ma pure a Tim Vision e Amazon prime video, che hanno stretto particolari accordi con Discovery+ in occasione dei Giochi nipponici. Per quanto riguarda la tv per le Olimpiadi di Tokyo 2020, purtroppo va detto che per l’Italia l’unico riferimento sarà la Rai, che pure si è assicurata appena 200 ore di trasmissione in chiaro e in tempo reale: non vi sarà però il servizio di streaming video offerto gratuitamente da Raiplay, visto che la tv di stato non ne ha vinto i diritti.

OLIMPIADI TOKYO 2020 IN TV, LA GUIDA COMPLETA

OLIMPIADI IN TV, TOKYO 2020: GLI ORARI DI OGGI

Date le prime indicazioni per seguire le Olimpiadi di Tokyo 2020 in tv e streaming video andiamo a ricordare quali saranno gli appuntamenti più attesi in programma oggi, martedi 27 luglio. Il calendario si annuncia fittissimo, come al solito: si comincerà alle ore 00.00 con il surf per poi passare a beach volley e volley con la nazionale femminile, gran protagonista fin da subito. Attenzione poi anche a scherma con le prime gare di squadra dove cerchiamo riscatto, pallanuoto e pure basket, basket 3×3, boxe, tennis e nuoto: occhi puntati infine anche su tiro a segno e ginnastica artistica, con l’Italia super protagonista.

OLIMPIADI IN TV, GLI APPUNTAMENTI IN CHIARO

Accennato prima alle limitate possibilità di seguire sulla tv di stato i giochi, capiamo bene che sarà complicato seguire in tv le Olimpiadi Tokyo 2020: la Rai si è assicurata i diritti per sole 200 ore di trasmissione e nella giornata si è organizzata per presentare solo alcune finestre sporadiche sui giochi nipponici. Per la giornata di oggi, martedi 27 luglio 2021, la Rai ha previsto alcuni spazi, per la trasmissione in chiaro e in tempo reale delle gare, alle ore 1.30 del mattino e poi ancora alle ore 6.00 e alle 8.45 e alle 13.30: tali finestre saranno disponibili su Rai Due, al numero 2 del telecomando del digitale terrestre, ma non saranno visibile in streaming video su Raiplay. Sarà poi utile segnalare i riferimenti delle Olimpiadi come della selezione azzurra su Twitter, e dunque gli account @Olympics e @Coninews e @ItaliaTeam_it, oltre alle pagine Facebook e Instagram collegate.

