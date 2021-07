Olimpiadi in tv, Tokyo 2020/ Streaming video: come seguire le gare di oggi 28 luglio

Eccoci a una nuova intensissima giornata per le Olimpiadi di Tokyo 2020: oggi mercoledi 27 luglio 2021 saremo ancora nella capitale nipponica per la quarta giornata “ufficiale” di gare dove pure saranno al solito protagonisti tanti italiani. Impazienti di entrare nel vivo della giornata olimpiaca, andiamo a ricordare come si potranno seguire le Olimpiadi di Tokyo 2020 in streaming video e tv. Segnaliamo dunque ancora una volta che per gli appassionati italiani il riferimento obbligato per la 32^edizione dei giochi è la piattaforma di streaming video Discovery+ che ha acquisito in esclusiva i diritti di trasmissione e offrirà una copertura completa delle olimpiadi nipponiche, con 3000 ore di diretta complessive. Va poi aggiunto che pure il sevizio di streaming video sarà accessibile anche per chi ha sottoscritto un abbonamento a Eurosport player (i canali Eurosport 1 e 2 saranno visibili a copertura ridotta su DAZN, ma non su Sky), ma pure a Tim Vision e Amazon prime video, che hanno stretto particolari accordi con Discovery+ in occasione dei Giochi nipponici. Per quanto riguarda la tv per le Olimpiadi di Tokyo 2020 ricordiamo ancora che per l’Italia l’unico riferimento sarà la Rai, che si ha acquisito i diritti per appena 200 ore di trasmissione in chiaro e in tempo reale: non vi sarà però il servizio di streaming video offerto gratuitamente da Raiplay, visto che la tv di stato non ne ha vinto i diritti. OLIMPIADI TOKYO 2020 IN TV, LA GUIDA COMPLETA

OLIMPIADI IN TV, TOKYO 2020: GLI ORARI DI OGGI

Date le prime indicazioni per seguire le Olimpiadi di Tokyo 2020 in tv e streaming video serve ora ricordare a tutti gli appassionati quali saranno le gare da non perdere, fin dalle prime ore del mattino italiano (segnaliamo che sono ben sette le ore di fuso tra Italia e Giappone). Anche per questi mercoledi 28 luglio il calendario a cinque cerchi si annuncia fittissimo: si comincerà alle ore 00.00 con il surf per poi passare a beach volley e volley con la nazionale maschile, ma pure canottaggio con le prime finali e il nuoto, dove sarà protagonista dalle ore 3.30 Federica Pellegrini, per le finali dei 200m stile libero. Occhi puntati poi anche sulla scherma e il tennis (con Fognini e Giorgi), ma pure sulla prova a cronometro del ciclismo con il nostro Filippo Ganna.

OLIMPIADI IN TV, GLI APPUNTAMENTI IN CHIARO

Abbiamo accennato prima alle limitate possibilità di seguire sulla tv di stato le Olimpiadi Tokyo 2020, la Rai si è assicurata i diritti per sole 200 ore di trasmissione e nella giornata si è organizzata per presentare solo alcune finestre sui giochi nipponici. Per la giornata di oggi, mercoledi 28 luglio 2021, la Rai ha previsto alcuni spazi, per la trasmissione in chiaro e in tempo reale delle gare, alle ore 1.30 del mattino e poi ancora alle ore 6.00 e alle 11.09 e alle 13.30: tali finestre saranno disponibili su Rai Due, al numero 2 del telecomando del digitale terrestre, ma non saranno visibile in streaming video su Raiplay. Sarà poi utile segnalare i riferimenti delle Olimpiadi come della selezione azzurra su Twitter, e dunque gli account @Olympics e @Coninews e @ItaliaTeam_it, oltre alle pagine Facebook e Instagram collegate.

