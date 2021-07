Federica Pellegrini, diretta semifinale 200 sl/ Olimpiadi Tokyo 2020: live risultato

FEDERICA PELLEGRINI, DIRETTA SEMIFINALE 200 SL

Dalle ore 3:30 (italiane) di martedì 27 luglio, precisamente alle 3:36, Federica Pellegrini tornerà in acqua per affrontare la semifinale dei 200 stile libero alle Olimpiadi Tokyo 2020. La sua gara regina, quella che potrebbe consegnarle la terza medaglia ai Giochi e una nuova, straordinaria impresa, l’ennesima, in una carriera lunghissima e che potrebbe avere un ultimo colpo di coda: non sarà affatto semplice e non solo perché la concorrenza è spietata, anche perché nelle batterie la Pellegrini ha faticato tanto, è giunta quinta nella sua gara e si è qualificata alla semifinale centrando soltanto il quindicesimo tempo.

Passavano il turno in 16 (non una novità ovviamente, ma vale sempre la pena ricordare il regolamento delle gare ufficiali di nuoto): per questo motivo dunque, e lo ha detto lei stessa dopo la gara ammettendo le proprie difficoltà, sarà necessaria una svolta totale nella semifinale dei 200 stile alle Olimpiadi Tokyo 2020, il rischio di rimanere fuori dalla finale (che sarà nella notte italiana di mercoledì) a questo punto non può davvero essere minimizzato e allora andiamo a vedere quali saranno le avversarie, dirette e indirette, di Federica Pellegrini in vasca.

LE AVVERSARIE DI FEDERICA PELLEGRINI NEI 200 SL, OLIMPIADI TOKYO 2020

Federica Pellegrini gareggerà nella seconda semifinale dei 200 sl alle Olimpiadi Tokyo 2020: in corsia 4, con il miglior tempo di ingresso in generale, avremo Katie Ledecky che è la sua avversaria più temibile, potrebbe pagare qualcosa in fatica (ha disputato anche le batterie dei 1500) ma, scottata dalla sconfitta nei 400 – argento alle spalle di Ariarne Titmus – avrà il sangue agli occhi. Di fianco a lei nuoteranno Summer McIntosh e Madison Wilson, poi le due tedesche Annika Bruhn e Isabel Gose e ancora la ceca Barbora Seemanova e la britannica Freya Anderson; nella prima semifinale invece ad avere la corsia centrale sarà la canadese Penny Oleksiak, avremo poi Junxuan Yang e la già citata Titmus che va a caccia di una doppietta che sarebbe storica per lei e l’Australia.

Alle corsie estreme Erika Fairwather e Valeriia Salamatina, completano il quadro Charlotte Bonnet (già medagliata in staffetta nel 2012), Siobhan Bernadette Haughey e Allison Schmitt, il nuovo fenomeno Usa che però in batteria non è andata fortissima. Per qualificarsi alla finale dei 200 stile alle Olimpiadi Tokyo 2020, Federica Pellegrini dovrà stare nei primi otto tempi: tra poco sapremo…



