Olimpiadi in tv, Tokyo 2020/ Streaming video, come seguire le gare di oggi, 29 luglio

Siamo pronti a dare il via a una nuova giornata per le Olimpiadi di Tokyo 2020: per oggi, giovedi 29 luglio ecco certo un programma di gare fittissimo, tra nuoto, volley e scherma, con tante chance di medaglia, e non solo per i nostri azzurri. Vediamo allora subito come sarà possibile seguire le Olimpiadi in tv e streaming video e dunque non perderci nessuna emozione a cinque cerchi per Tokyo 2020. In vista dunque della quinta giornata di gare in terra nipponica, sappiamo bene che per gli appassionati italiani il riferimento obbligato per la 32^edizione dei giochi è la piattaforma di streaming video Discovery+ che ha acquisito in esclusiva assoluta diritti di trasmissione e offrirà una copertura completa delle Olimpiadi di Tokyo 2020, assicurando oltre 3000 ore di diretta complessive. Da segnalare che il sevizio di streaming video sarà accessibile anche per chi ha sottoscritto un abbonamento a Eurosport player (i canali Eurosport 1 e 2 saranno visibili a copertura ridotta su DAZN, ma non su Sky), ma pure a Tim Vision e Amazon prime video, che hanno stretto particolari accordi con Discovery+ in occasione dei Giochi nipponici. Per quanto riguarda la tv per le Olimpiadi di Tokyo 2020 possiamo invece ricordare a tutti gli italiani che l’unico riferimento sarà la Rai, che si è assicurata i diritti per appena 200 ore di trasmissione in chiaro e in tempo reale: non vi sarà però il servizio di streaming video offerto gratuitamente da Raiplay, visto che la tv di stato non ne ha vinto l’esclusiva.

Date le prime indicazioni per seguire le Olimpiadi di Tokyo 2020 in tv e streaming video andiamo a vedere ora quali sarà il programma di oggi 29 luglio 2021 e le gare che non dobbiamo assolutamente perdere. Calendario alla mano vediamo subito che oggi si comincerà presto: alle ore 2.00 prenderà il via il terzo turno del volley femminile con l’Italia subito chiamata in campo con l’Argentina. Attenzione poi alle gare di canottaggio come anche ai primi turni del fioretto femminile a squadre per la scherma e alle finali del nuoto, dalle ore 3.30 (con Paltrinieri e Miressi in vasca): da non perdersi la vela e Italia-Stati Uniti di pallanuoto maschile (ore 7.00), come anche la finale all around della ginnastica artistica con parecchie fate pronte a dare spettacolo, dalle ore 12.50.

Lo abbiamo detto prima: la Rai si è assicurata i diritti per sole 200 ore di trasmissione e dunque sarà molto difficile per gli italiani seguire in tv le Olimpiadi di Tokyo 2020. Pure la tv di stato oggi si è organizzata per proporre delle finestre in chiaro e in tempo reale e seguire dunque i principali eventi dei giochi, alle ore alle ore 1.30 del mattino e poi ancora alle ore 6.00 e alle 11.09 e alle 13.30: tali spazi saranno visibili su Rai Due, al numero 2 del telecomando del digitale terrestre, ma non saranno disponibili in streaming video su Raiplay. Sarà poi utile segnalare i riferimenti delle Olimpiadi come della selezione azzurra su Twitter, e dunque gli account @Olympics e @Coninews e @ItaliaTeam_it, oltre alle pagine Facebook e Instagram collegate.

