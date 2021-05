Diretta Europei nuoto 2021 Budapest/ Streaming video Rai 2, programma 18 maggio

DIRETTA EUROPEI NUOTO 2021: OGGI SIMONA QUADRELLA!

Oggi, martedì 18 maggio 2021, sarà il secondo giorno di gare per il nuoto in corsia alla Duna Arena per la diretta degli Europei di nuoto 2021 da Budapest, il grande evento continentale degli sport acquatici che è slittato di un anno a causa del Coronavirus ed è il test generale in vista delle Olimpiadi di Tokyo, a loro volta posticipate di un anno. Già ieri abbiamo avuto gare importanti, su tutte i 400 stile libero maschile, senza dimenticare le grandi emozioni dei giorni precedenti, in particolare grazie a un Gregorio Paltrinieri formidabile anche in acque libere, dove ha vinto tre medaglie d’oro nei 5 km, nei 10 km olimpici ed infine nella staffetta del nuoto di fondo, mentre oggi il nome da mettere in copertina in ottica azzurra dovrebbe essere Simona Quadarella, attesissima nella finale dei suoi 800 stile libero femminili.

Le gare da seguire con attenzione però saranno molte, perché l’Italia a livello europeo ha moltissimi nomi da medaglia nel nuoto. Adesso allora andiamo a scoprire quello che succederà oggi presentando il calendario ufficiale di tutte le gare odierne e soprattutto delle finali che spiccheranno nella diretta degli Europei nuoto 2021 Budapest di martedì 18 maggio.

DIRETTA EUROPEI NUOTO 2021 BUDAPEST IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

Per la diretta tv degli Europei di nuoto 2021 Budapest, la Rai ha previsto due finestre giornaliere dalla Duna Arena della capitale magiara. Per la precisione, la sessione mattutina delle batterie potrà essere seguita sul canale Rai Sport + HD (numero 57 del telecomando), mentre la sessione serale con semifinali e finali sarà trasmessa su Rai Due. In entrambi i casi, sarà garantita per tutti la diretta streaming video tramite sito o applicazione di RaiPlay. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA EUROPEI NUOTO 2021 BUDAPEST: IL PROGRAMMA DEL GIORNO

Presentando il programma odierno della diretta degli Europei di nuoto 2021 a Budapest, dobbiamo ricordare che (come già avevamo notato ieri), la giornata sarà imperniata sulla sessione mattutina con le batterie a partire dalle ore 10.00 e poi naturalmente la grande sessione serale dalle ore 18.00, che prevederà invece semifinali e sei finali che assegneranno titoli e medaglie. Dunque al mattino ecco le batterie dei 100 stile libero maschili, 100 rana femminili, 200 farfalla maschili, 50 dorso femminili, 4×200 stile libero mista e infine 1500 stile libero maschili, dunque in primo piano potremmo dire Benedetta Pilato e Martina Carraro nella rana e naturalmente Gregorio Paltrinieri nella gara più lunga del nuoto in corsia. Nella sessione serale le semifinali saranno naturalmente dei 100 stile libero maschili, 100 rana femminili, 200 farfalla maschili e 50 dorso femminili, mentre le sei finali saranno in apertura gli 800 stile libero femminili con Simona Quadarella naturalmente protagonista più attesa, poi i 100 rana maschili con Nicolò Martinenghi alle ore 18.12, i 100 farfalla femminili alle ore 18.08, poi avremo le quattro semifinali già citate ed infine altre tre finali, cioè alle ore 19.18 i 50 dorso maschili, alle ore 19.22 i 50 stile libero femminili e in chiusura alle ore 19.27 la 4×200 sl mista.

