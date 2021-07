Olimpiadi in tv, Tokyo 2020/ Streaming video, come seguire le gare di oggi, 30 luglio

Eccoci impazienti di vivere una nuova giornata di incontri e finali per le Olimpiadi di Tokyo 2020: anche oggi 30 luglio 2020 saranno tanti gli italiani chiamati in causa e la prove da non perderci, visto che pure cominceranno le prime gare dell’atletica. Ma come poter seguire le Olimpiadi in tv per Tokyo 2020, e pure in streaming video i principali appuntamenti odierni? Per gli appassionati italiani, lo ricordiamo ancora, il primo riferimento per questa 32^ edizione dei giochi olimpici è il servizio in abbonamento Discovery +, disponibile solo in streaming video: il broadcaster ha infatti acquisito in esclusiva assoluta i diritti di trasmissione e offrirà una copertura completa delle Olimpiadi di Tokyo 2020, assicurando oltre 3000 ore di diretta complessive. Da segnalare che il sevizio di streaming video sarà accessibile anche per chi ha sottoscritto un abbonamento a Eurosport player (i canali Eurosport 1 e 2 saranno visibili a copertura ridotta su DAZN, ma non su Sky), ma pure a Tim Vision e Amazon prime video, che hanno stretto particolari accordi con Discovery+ in occasione dei Giochi nipponici. Per quanto riguarda la tv per le Olimpiadi di Tokyo 2020 possiamo invece ricordare nuovamente che l’unico riferimento per l’Italia sarà la Rai, che si è assicurata i diritti per appena 200 ore di trasmissione in chiaro e in tempo reale: non vi sarà però il servizio di streaming video offerto gratuitamente da Raiplay, visto che la tv di stato non ne ha vinto l’esclusiva.

Date le prime indicazioni per seguire le Olimpiadi di Tokyo 2020 in tv e streaming video andiamo a vedere ora quali saranno gli appuntamenti da on perdere in questo venerdi 30 luglio. Abbiamo appena accennato che con oggi cominceranno le prime gare dell‘atletica e saranno già 17 gli italiani in pedana, da Yemen Crippa a Gianmarco Tamberi: appuntamento a partire dalle ore 2.00 della notte italiana. Da non perdersi alla stessa ora poi le ultime finali del canottaggio e la prova della scherma per la spada maschile a squadre, come anche le semifinali del tennis (dove però non vi sono più azzurri nel tabellone). Nel programma odierno attenzione anche ai primi quarti di finale del calcio femminile e alla sfida di volley maschile tra Italia e Iran, prevista per le ore 12.40 italiane.

OLIMPIADI TOKYO IN TV, GLI APPUNTAMENTI IN CHIARO

Abbiamo accennato prima al fatto che la Rai si è assicurata i diritti per sole 200 ore di trasmissione e dunque sarà molto difficile per gli italiani seguire in tv le Olimpiadi di Tokyo 2020, anche oggi. Pure la tv di stato oggi si è organizzata per proporre delle finestre in chiaro e in tempo reale su quanto sta avvenendo in Giappone e seguire dunque i principali eventi dei giochi, alle ore alle ore 1.30 del mattino e poi ancora alle ore 6.00, ore 8.45 e alle 11.09 e alle 13.30: tali spazi saranno visibili su Rai Due, al numero 2 del telecomando del digitale terrestre, ma non saranno disponibili in streaming video su Raiplay. Sarà poi utile segnalare i riferimenti delle Olimpiadi come della selezione azzurra su Twitter, e dunque gli account @Olympics e @Coninews e @ItaliaTeam_it, oltre alle pagine Facebook e Instagram collegate.

