Oliveira alla Roma?/ Calciomercato: il centrocampista è atteso in settimana, le cifre

Le chances di vedere Sergio Oliveira alla Roma in questi frenetici giorni di calciomercato sembrano aumentare anche grazie alle indiscrezioni più recenti provenienti dalla stampa lusitana. Il Porto ha affrontato ieri l’Estoril e l’allenatore Sergio Conceiçao ha deciso di non impiegare il centrocampista con la consapevolezza che il giocatore stesso si trova al centro di una trattativa con i giallorossi, così da non rischiare eventuali infortuni oppure anche un rendimento in campo non all’altezza per colpa delle distrazioni dovute ai rumors di mercato.

Secondo quanto rivelato dalla redazione di Record, le parti starebbero continuando a lavorare per definire l’operazione così da poterla chiudere in maniera definitiva tra la giornata di domani e martedì. Quello di Oliveira rappresenterebbe il secondo acquisto dei capitolini in questa fase del calciomercato dopo l’arrivo in prestito di Ainsley Maitland-Niles dall’Arsenal ufficiato proprio ieri a Trigoria.

CALCIOMERCATO NEWS: IL PUNTO SU OLIVEIRA ALLA ROMA

La possibilità che l’approdo di Sergio Oliveira alla Roma si concretizzi realmente in questo gennaio di calciomercato è dunque davvero alta. Stando a quanto riportato da O Jogo inoltre, l’affare dovrebbe fruttare al Porto circa 20 milioni di euro, bonus compresi, attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10/13 milioni di euro. Intanto i dirigenti giallorossi valutano anche altri profili e stanno pensando di trovare una nuova sistemazione per i calciatori in esubero ancora presenti in organico.

