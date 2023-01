Oliver Hardy, la vera storia di Ollio/ Un genio comico, ugualmente pigro e mondano

Oliver Hardy genio intramontabile della comicità, la spalla ideale dell’amico Stan Lauren

Oliver Hardy è stato l’interprete del mitico Ollio della coppia comica Stanlio e Ollio. Insieme hanno dato vita ad un duo immortale, capace di appassionare tantissime generazioni in tutto il mondo. Oliver Hardy, così come il suo partner artistico, è stato un vero innovatore nel mondo della recitazione. Con la sua mimica, le sue movenze autentiche e buffe, ha saputo coinvolgere e trattenere come pochi un pubblico vario e numerosissimo. Dal punto di vista professionale, Oliver Hardy si è dimostrato un talento abile su più fronti: l’artista, spesso, si è ritrovato anche a cantare, sfoderando capacità eccellenti nel blues.

Dal 1914 al 1951 ha interpretato quasi trecento film, includendo naturalmente anche quelli senza la sua spalla Stan Lauren. Il loro incontro avvenne sul finire degli anni venti, con il successo dietro l’angolo per un’accoppiata pronta ad imprimere un segno intangibile nel mondo del cinema. Stanlio e Ollio diventano infatti una delle coppie più famose di tutti i tempi, mentre Oliver e Stan due amici inseparabili. Tra Hardy e Lauren pare ci fosse grandissimo feeling ed una stima sincera. Ciononostante, fuori dagli studios, gli attori tendenzialmente non si frequentavano moltissimo. Pare che Lauren definì il suo amico come un playboy o comunque come una persona molto mondana, a volte anche pigra e amante della buona cucina.

Stando alle ricostruzioni accreditate, sul set era Lauren ad aver l’ultima parola. Mentre nei film era il personaggio di Oliver Hardy ad apparire come il più saccente, nella realtà si impegnava semplicemente a realizzare le idee che produceva la mente creativa di Sten. Ad ogni modo, anche le capacità interpretative di Oliver si rivelarono ugualmente fondamentali, con la consapevolezza di entrambi di essere indispensabili all’altro.

Tra i due mai un solo litigio nel corso della loro lunghissima amicizia. A metà anni trenta però Oliver Hardy subì un brutto colpo, quando la seconda moglie Myrtle chiese e ottenere il divorzio. Nel 1939, tuttavia, Hardy ritroverà l’amore innamorandosi della terza moglie Virginia Lucille Jones, all’epoca segretaria di edizione di un film a cui stava lavorando. Fu un matrimonio fantastico per Oliver, che amò Virginia fino alla fine dei suoi giorni. L’attore morì a Los Angeles il 7 agosto 1957.

