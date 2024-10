Chi è appassionato di cinema, musica e colonne sonora sa certamente chi sono gli Oliver Onions, o meglio i fratelli Guido e Maurizio De Angelis. C’è infatti il loro zampino dietro le musiche dei film che hanno visto giganteggiare sugli schermi due big come Bud Spencer e Terence Hill, Sandokan e tanti altri sceneggiati televisivi degli anni settanta e degli anni ottanta. Nel corso della loro carriera, gli Oliver Onions hanno pubblicato la bellezza di ventitré album, firmando le loro opere anche con pseudonimi, come Dilly Dilly e i Charango.

Manuela Moreno, chi è?/ Dal matrimonio con Giacomo Maiolini al flirt con Adriano Galliani: "Detesto bugie"

Dunque, i fratelli Guido e Maurizio De Angelis sono diventati una sorta di istituzione nel mondo del cinema e in particolar modo vengono associati ai film di Bud Spencer e Terence Hill, dei quali il più citato resta Altrimenti ci arrabbiamo. I mitici Oliver Onions hanno realizzato centinaia di colonne sonore e, ancora oggi, i fan li amano come ai tempi d’oro e non si perdono un concerto o un evento che li riguarda.

Perchè Riccardo Fogli lasciò i Pooh?/ Il vero motivo dell'addio

Oliver Onions, chi sono i mitici fratelli Guido e Maurizio De Angelis: le colline sonore per Bud Spencer e Terence Hill

Dal punto di vista musicale, la carriera degli Oliver Onions parla da sola: sono in attività da più di sessant’anni e all’età di quasi ottant’anni, Guido e Maurizio De Angelis dimostrano di avere lo stesso entusiasmo di sempre. Chi li ferma gli ricorda i tempi d’oro degli anni sessanta, ma soprattutto come dicevamo poc’anzi il loro nome e il loro successo è legato ai film con Bud Spencer e Terence Hill.

Precedentemente abbiamo citato Altrimenti ci arrabbiamo, ma vanno menzionate anche altre pellicole storiche come Continuavano a chiamarlo Trinità, Bomber e Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre. Tante colonne sonore ed una marea di brani popolari sulle spalle, gli Oliver Onions hanno raggiunto il traguardo dei sessant’anni di carriera. Una carriera lunga una vita, una vita che parla di musica, cinema e televisione.

Massimo Ranieri, chi è la fidanzata Serena?/ L’ex compagna Franca Sebastiani: “Il calore del suo abbraccio…”