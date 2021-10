Oliver Onions, chi sono Guido e Maurizio De Angelis/ Le canzoni per Bud Spencer e Terence Hill

Gli Oliver Onions sono un noto gruppo musicale degli anni settanta e ottanta, ovvero coloro i quali hanno firmato importanti colonne sonore nel mondo della tv e dello spettacolo. Formato dai fratelli Guido e Maurizio, il duo talvolta ha siglato le proprie opere con il nome di Guido & Maurizio De Angelis, M&G Orchestra, Dilly Dilly e diversi altri. Ma andiamo a scoprire un po’ di storia del gruppo: gli Oliver Onions debuttano nel 1963, quando pubblicano il loro primo singolo per la CBS.

Nel giro di pochi anni si fanno conoscere e apprezzare ad una fetta sempre più ampia di pubblico, cominciano così l’attività di arrangiatori e turnisti. E’ proprio in questo momento che i fratelli De Angelis entrano nel mondo del cinema, firmando le colonne sonore di film importantissimi, tra cui quelli di Bud Spencer e Terence Hill.

Oliver Onions, le vette del successo negli anni ottanta

Con il brano Flying Through the Air per il film …più forte ragazzi! i fratelli conquistano persino il Nastro d’argento. Come detto, la coppia inizia a sfornare colonne sonore non solo per il cinema ma anche per la tv. Così realizzano le sigle di piccole e grandi serie, come Il marsigliese, Sandokan, Spazio 1999, Orzowei e altri importanti cartoni animati, tra cui Il Gatto Doraemon, Rocky Joe, Il giro del mondo di Willy Fog e Jacky, l’orso del monte Tallac.

Negli anni ottanta toccano le vette del successo con il singolo Santamaria, al primo posto per sei settimane di fila e in classifica per trenta. Il declino verso gli anni novanta, prima della ripresa nel 2007 quando tengono il primo loro concerto al Lucca Comics Festival.

