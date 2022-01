Olivera al Napoli/ Calciomercato: attesa per l’annuncio ufficiale, arriverà a giugno

CALCIOMERCATO NEWS: FATTA PER OLIVERA AL NAPOLI

Il calciomercato invernale sta per concludersi ed il club del patron De Laurentiis nelle scorse ore ha completato la trattativa con il Getafe per portare Mathias Olivera al Napoli. L’operazione si sta protraendo da ormai divesti giorni ma a questo punto pare mancare solamente l’ufficialità del trasferimento dopo i tanti rumors riguardanti soprattutto l’approdo immediato di Olivera già entro la fine del mese di gennaio.

Secondo quanto spiegato nel corso di Calciomercato – L’Originale, il calciatore arriverà ai piedi del Vesuvio solo a giugno con la formula del prestito da un milione di euro più obbligo di riscatto fissato ad 11 milioni di euro più bonus per un totale di circa 14 milioni. Il Getafe, con cui il ventiquattrenne è sotto contratto fino al 2025, ha sempre cercato di trattenerlo almeno fino all’estate ritenendolo uno dei calciatori su cui puntare per raggiungere i propri obiettivi.

CALCIOMERCATO NEWS: OLIVERA AL NAPOLI A GIUGNO

Nelle prossime ore di questa sessione di calciomercato invernale dovrebbero dunque arrivere ulteriori conferme in merito all’arrivo di Mathias Olivera al Napoli. I dirigenti azzurri stanno nel frattempo ragionando su alcune situazioni interne da sistemare ma in questo modo si sono assicurati il sostituto di Faouzi Ghoulam per il prossimo futuro dato che il contratto del marocchino non verrà rinnovato al termine di questa stagione.

