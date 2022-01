Olivera al Napoli?/ Calciomercato, c’è l’accordo ma il Getafe non lo libera subito

CALCIOMERCATO NEWS: OLIVERA AL NAPOLI, C’E’ L’ACCORDO

Il calciomercato invernale sta per entrare nella sua parte conclusiva ma la dirigenza partenopea pensa già al futuro come dimostra l’accordo trovato per il trasferimento di Mathias Olivera al Napoli. Gli azzurri, secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle scorse ore, avrebbero dunque messo le mani sul nuovo terzino sinistro cercato anche in questi giorni di trattative ma il suo arrivo ai piedi del Vesuvio dovrebbe avvenire soltanto a giugno.

Calciomercato Napoli/ Niente scambio Ghoulam-Nandez col Cagliari, sondato Gatti

Sotto contratto fino al 2025, il ventiquattrenne Olivera ha sin qui collezionato 19 presenze totali in campionato con la maglia del Getafe, impreziosite pure da una rete segnata e da un assist vincente offerto per i suoi compagni. Originario di Montevideo, Olivera in Spagna ha vestito anche la maglia dell’Albacete in prestito una volta arrivato dall’Uruguay, dove ha giocato con Nacional e CA Atenas.

Calciomercato Napoli/ Nandez nel mirino, dg.Cagliari: "Parte solo Baselli"

CALCIOMERCATO NEWS: OLIVERA AL NAPOLI SUBITO A GENNAIO

Le chances di vedere Mathias Olivera al Napoli subito entro questa finestra di calciomercato sono però abbastanza scarse. Il Getafe punta forte su di lui e sarebbe quindi intenzionato a trattenerlo fino al temrine della stagione. Nessuna apertura dunque per il prestito con obbligo di riscatto fissato a 10/11 milioni di euro per portare immediatamente Olivera alla corte di Spalletti ed i dirigenti azzurri nel frattempo valutano le ultime mosse da effettuare per questo gennaio

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Napoli/ All.Ajax spegne i rumors: "Abbiamo bisogno di Tagliafico"

© RIPRODUZIONE RISERVATA