Olivia Paladino con Giuseppe Conte a Napoli/ Prima uscita ufficiale della first lady

Prima uscita pubblica per Olivia Paladino e Giuseppe Conte. La compagna del premier era al suo fianco a sorpresa al teatro San Carlo. Sempre riservata ed elegante, si è mostrata per la prima volta insieme al presidente del Consiglio dopo 556 giorni, cioè da quando il professore di diritto dell’Università di Firenze è entrato a Palazzo Chigi per la prima volta. Dunque, è come se si sia rotto un tabù a Napoli, visto che lei è molto schiva. Olivia Paladino è infatti arrivata a sorpresa per una serata di beneficenza a sostengo dell’Associazione ospedali pediatrici italiani. Di lei si sa poco o nulla: non ha mai concesso un’intervista, una dichiarazione. C’è solo qualche foto “rubata” dai paparazzi, come quelle apparse nelle scorse settimane quando si è parlato di una rottura tra i due. Ecco, questa apparizione pubblica della 39enne compagna di Conte smentisce definitivamente le voci circolate negli ultimi tempi.

OLIVIA PALADINO E GIUSEPPE CONTE A NAPOLI: PRIMA USCITA PUBBLICA

La first lady Olivia Paladino è la figlia del proprietario dell’Hotel Plaza, situato a pochi metri da Piazza di Spagna a Roma. La figlia di Cesare Paladino è nata e cresciuta nella capitale. Oggi è manager nel settore alberghiero. Ha una figlia nata da una precedente relazione, come nel caso del premier Giuseppe Conte. Di lei c’è solo una foto del primo ingresso a Palazzo Chigi, ma da un portone defilato. E poi i due servizi fotografici: nel primo era al mare a Ponza, con la figlia Eva; nell’altro a Sabauda col presidente del Consiglio per i due giorni di pausa dalla politica, sempre l’estate scorsa, mentre infuriava la crisi di governo. E poi ci sono le foto in cui Olivia Paladino e Giuseppe Conte sono stati “pizzicati” in strada dopo aver fatto spesa al supermercato. Erano i giorni in cui si parlava di una presunta rottura tra i due, tanto che circolavano anche rumors riguardo il trasferimento di Conte nella residenza riservata al premier a Palazzo Chigi.

