Olivia Paladino e Giuseppe Conte a Cinema America/ Video, first lady in total black

Sorpresa ieri sera a Roma: il presidente del consiglio Giuseppe Conte, e la sua bella compagna, Olivia Paladino, hanno presenziato alla prima de “Il Cinema in piazza”. Si tratta degli spettacoli estivi presso l’arena del Piccolo America, in quel di Roma, nel quartiere di Trastevere. Fra lo stupore generale si è appunto presentato il premier, elegantissimo, assieme alla fidanzata, anche lei molto elegante con vestito da sera total black e scarpe sempre in nero. Così come tutti gli altri avventori, anche la coppia vip si è dovuta sedere per terra, ben distanziata dagli altri, con annessa mascherina, e i due hanno assistito alla proiezione del film di Virzì “La bella vita”, prima che Conte esponesse verso le telecamere e i fotografi presenti una maglietta rossa del Piccolo America. I due non sono sposati, e anche se la coppia è particolarmente riservata, non sono mancate le paparazzate, soprattutto da quando è terminato il lockdown ed è giunta la stagione estiva. Di Olivia Paladino si sa davvero poco, a cominciare dall’età non certa, che dovrebbe aggirarsi attorno ai 40 anni, una quindicina di meno rispetto al compagno che ne ha invece 55.

OLIVIA PALADINO E GIUSEPPE CONTE: COSA SAPPIAMO DI LEI?

Si sa inoltre che è la figlia dell’imprenditore Cesare Paladino, proprietario dell’hotel Plaza di Roma, nonché dell’attrice svedese Ewa Aulin, protagonista di numerosi film soprattutto negli anni ’60 e ’70. Olivia pare inoltre che lavori come manager nel settore alberghiero, ed ha una figlia adolescente nata però da una precedente relazione, di nome Eva, come la nonna. Bellissima, bionda e alta, dai caratteri tipicamente nordici, assieme al premier forma una coppia senza dubbio affascinante e di classe, e chissà che a breve i due non possano salire all’altare a coronamento del loro amore. Prima di Olivia il presidente del consiglio era stato sposato con l’ex moglie Valentina Fico, da cui ha avuto il figlio Niccolò di undici anni. Sembra che a far conoscere Olivia e Giuseppe siano stati proprio i figli che frequentano la stessa scuola: durante una riunione con i professori sarebbe avvenuto il primo fatidico incontro.





