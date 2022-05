Olivia Verona, fidanzata Marco Maccarini/ Insieme da 15 anni, ma nessun matrimonio

Chi è Olivia Verona? Questa è la domanda che si stanno ponendo tanti italiani in questo momento. Il motivo è semplice: lei è la fidanzata da Marco Maccarini, nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi 2022. Un amore che va avanti da tanto tempo e che procede a gonfie vele, come confermato dalla stessa coppia sui social network…

Interior designer nella vita, Olivia Verona è la compagna di Marco Maccarini da ormai quindici anni. La coppia ha due figli, ma non si è mai sposata. Maccarini lo conosciamo tutti: storico veejay di Mtv, conoscitore di musica e volto televisivo noto ai più. Ma della fidanzata si sa poco, se non quello che hanno detto i diretti interessati.

Olivia Verona, chi è la fidanzata di Marco Maccarini

Conosciamo un po’ meglio Olivia Verona e iniziamo dalla sua attività. Laureatasi in Scienze dei Beni Culturali nel 2004, dal 2011 al 2015 ha presieduto la società Olivinta, da lei fondata, mentre a partire dal 2016 lavora come interior designer presso il noto Studio UAO di Milano. Lavoratrice ma anche mamma. L’amore con Marco Maccarini è sbocciato nel 2007 e dalla loro unione sono venuti al mondo i figli Theo e Mia, nati rispettivamente nel 2007 e nel 2009: oggi hanno 15 e 13 anni.

In una delle sporadiche interviste rilasciate, Olivia Verona ha rivelato di aver conosciuto il compagno Marco Maccarini in occasione di una festa che lei stessa aveva organizzata. Un vero e proprio colpo di fulmine tra i due: “Lui poi stava per entrare nella sua nuova casa e alla fine ci siamo andati insieme”. Dopo un anno dal primo incontro, è arrivata la gravidanza di Theo, un modo per suggellare il grande sentimento. A proposito del rapporto in famiglia, Olivia Verona ha rivelato: “Io sono quella che fa finta di tirare la carretta mentre gli altri si divertono. Theo è il più saggio, Mia invece è Marco all’ennesima potenza e potrebbe vivere solo di aria e unicorni”. E sul matrimonio? Lei ha ammesso che le piacerebbe un giorno convolare a nozze, ma ad essere contrario è Marco Maccarini. “Non gli piace l’idea di firmare un contratto”, la sua confessione.

