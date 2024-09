Olivier Francois, chi è il marito di Arianna Bergamaschi: la carriera nell’imprenditoria

Olivier Francois è il marito di Arianna Bergamaschi, cantante e attrice che oggi pomeriggio concederà un’intervista a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo su Canale Cinque. La loro storia d’amore li ha portati anche a sposarsi 10 anni fa, con il matrimonio celebrato nel 2014 a Venezia, e a diventare genitori del figlio Alexandre nel 2016. Ma che cosa sappiamo dell’uomo che ormai da tantissimi anni è al fianco della cantante e icona del mondo Disney in Italia negli anni ’90? Le informazioni non sono tantissime, ma proviamo in ogni caso a riepilogarle, partendo dalla carriera professionale del transalpino, che negli anni ha saputo togliersi tante soddisfazioni.

Classe 1961, Olivier Francois è un manager francese attualmente CEO della Fiat e responsabile globale del marketing di Stellantis; proprio lo scorso anno, nel 2023, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento, entrando nella Hall of Fame della pubblicità, una delle più importanti onorificenze per chi lavora nel settore della pubblicità.

Arianna Bergamaschi e Olivier Francois: il racconto del primo incontro

Ma come si sono conosciuti Arianna Bergamaschi e Olivier Francois? A raccontarlo è stata la cantante, in un’intervista a Verissimo dello scorso anno: “L’ho incontrato per la prima volta grazie a Elio Fiorucci, che per me è stato un padrino e un angelo custode. È lui che mi ha accompagnata a sposarmi. Mi disse: ‘Io devo portarti a questo appuntamento, devi conoscere quest’uomo’, non capivo perché, ma non potevo dirgli di no”.

La cantante ha ammesso di aver avuto un vero e proprio colpo di fulmine: “Ho capito subito che era l’uomo della mia vita. Ho chiamato mia mamma e glielo dissi. Lui poi mi avrebbe rivelato che aveva fatto la stessa cosa col suo migliore amico”. Dal loro amore è nato il figlio Alexandre: “La gravidanza è stata bellissima, mi sentivo protetta da Dio. Alex però è nato con un parto cesareo d’urgenza, non aveva più battito cardiaco” ha confessato Arianna Bergamaschi rivelando l’intervento immediatamente successivo dopo l’accaduto, con le cose che si sono fortunatamente aggiustate.

