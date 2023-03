Chi è Olivier Francois, marito di Arianna Bergamaschi/ Manager di origini francesi

Olivier Francois e Arianna Bergamaschi: il secondo matrimonio dell’economista parigino

Riuscire ad imporsi come artisti polivalenti e versatili è di certo un valore aggiunto nella strada verso il successo; un esempio italiano di tale accezione è senza dubbio Arianna Bergamaschi. Dal teatro al successo nel panorama musicale dal punto di vista internazionale, passando per collaborazioni televisive di spicco sia alla conduzione che come ospite. Il successo di Arianna – nome d’arte di Arianna Bergamaschi – sarà stato sicuramente supportato dal suo grande amore, Olivier Francois.

Cambio ora legale 2023, in vigore da oggi/ Perché non si adotta tutto l'anno

Olivier Francois ha conosciuto Arianna Bergamaschi poco tempo dopo la separazione dalla sua prima moglie, Caroline Dupuis – con la quale ha avuto ben 3 figli. Dopo diversi anni di fidanzamento hanno deciso di suggellare l’amore ritrovato con una splendida cerimonia nuziale nel 2014; insieme scelsero Venezia come città che facesse da scenario al reciproco grande passo. Due anni dopo Anna Bergamaschi e Olivier Francois hanno avuto il loro primo e unico figlio, nonché il quarto per il manager.

Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin: "Non credo al suicidio"/ "Mi sono chiesto…"

Olivier Francois, marito di Arianna Bergamaschi: dal ruolo in FIAT alla raccolta di poesie

Per quanto riguarda la vita privata e professionale di Olivier Francois – marito di Arianna Bergamaschi – sono diverse le informazioni reperibili. Nato a Parigi nel 1961, è dunque più grande della sua compagna. Nonostante le origini francesi vive ormai da diversi anni in Italia proprio in virtù della famiglia costruita con la cantante. Formatosi nel campo dell’economia, Olivier Francois è uno stimato manager e imprenditore con una rete di contatti piuttosto rilevante.

Nel corso della sua carriera professionale, Olivier Francois – marito di Arianna Bergamaschi – ha raggiunto il livello più alto grazie al ruolo di spicco ottenuto presso l’azienda FIAT. Prima come dirigente e poi come amministratore delegato, Ceo e Cmo del gruppo FCA. Prima di dedicarsi totalmente alla carriera da dirigente e manager di successo, Olivier Francois ha avuto modo anche di coltivare altre passioni parallele; in passato, quando ancora viveva in Francia, aveva provato a farsi largo nel mondo della musica fondando un etichetta discografica. Inoltre, nel 2005, ha posto la sua firma su una raccolta di oltre 50 poesie dal titolo “Ellissi smemorate”.

Ue annuncia accordo sugli e-fuel/ Timmermans: “Trovata intesa con la Germania”

© RIPRODUZIONE RISERVATA