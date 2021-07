Olivier François e Alexandre, marito e figlio Arianna Bergamaschi/ “Amore a prima…”

Chi è Olivier François?

Olivier François e Alexandre sono marito e figlio di Arianna Bergamaschi, la cantante italiana che dopo il grande successo con la Disney è approdata prima sul palcoscenico del Festival di Sanremo fino alla consacrazione mondiale. In pochi lo sanno che Arianna ha cantato per Hilary Clinton e ha conosciuto persino Bono Vox, il leader degli U2. Una carriera di grandi successi per Arianna Bergamaschi che nella vita privata è felicemente legata al manager Olivier François. Un amore importante quello che lega la cantante al manager come ha raccontato lei stessa durante una intervista rilasciata a Serena Bortone nel programma “Oggi è un altro giorno”. “Quando ho conosciuto mio marito ho capito a cosa mi sarebbe servito il francese che mia madre mi insegnava quando ero piccola” – ha detto Arianna che ha poi aggiunto – “è stato amore a prima vita”.

Arianna Bergamaschi e il marito Olivier François: matrimonio a Venezia

Dall’amore tra Arianna Bergamaschi e Olivier Francois è nato anche un bellissimo bambino di nome Alexandre, un nome scelto proprio dalla cantante: “si chiama Alexandre perché mio padre si chiamava Alessandro ed Enea come il grandissimo Enea Fiorucci che mi fece conoscere mio marito”. Arianna e Oliver si sono sposati nel 2014 dopo sette anni di fidanzamento. Per il matrimonio hanno scelto la bellissima e romantica Venezia con una cerimonia tenutasi prima presso Ca’ Farsetti, e poi una festa sul Canal Grande. “Sotto ci sono tre cuori, che all’inizio non avevo notato. Ai tempi eravamo due, poi finalmente siamo diventanti tre” – ha raccontato la voce di tante sigle della Disney per parlando proprio della sua vita privata ha confessato: “qualcuno dice che l’amore per la vita è quello che con coraggio scegli ogni giorno sempre e nonostante tutto. Questo è ciò che faccio ogni giorno… ma non si ha bisogno di avere coraggio quando ti sentì la donna più fortunata che esista!”.

