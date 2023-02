Olly, chi è? Con la canzone “Polvere” a Sanremo 2023/ “Racconto la mia idea di insicurezze e paure”

Olly con “Polvere”: da Sanremo Giovani Festival di Sanremo 2023

Olly è tra i big cantanti in gara alla 73esima edizione del Festival di Sanremo 2023 con il brano “Polvere”. Il rapper ligure è al suo debutto all’Ariston e per l’occasione si presenta con un brano che lo rappresenta al 100%. La canzone, infatti, conferma lo stile tutto personale del giovane artista, caratterizzato dal contrasto tra l’ uptempo in cassa dritta e il racconto cantautorale. Il brano porta la firma di Olly, JVLI ed Emanuele Lovito. Proprio il giovane rapper ligure ha spiegato qualcosa in più sulla canzone: “tutti in casa abbiamo uno scatolone impolverato, abbandonato e dimenticato nella mensola più alta. Io mi sono chiesto: chissà che vista si ha della casa e delle cose attorno a sé, da lassù. Ho voluto raccontare la mia idea che insicurezze, paure, difficoltà e disagi – la Polvere che annerisce lo scatolone – possano essere un modo per farci vedere la realtà in modo diverso, da un punto di vista insolito, non per forza sbagliato. Ci sono momenti in cui, nello scatolone lá in alto in mezzo alla polvere, sto bene”.

Lo scorso 16 dicembre 2022 il cantante ha pubblicato anche l’EP “Il Mondo giro” composto da 7 brani tutti scritti da lui e prodotti con JVLI. Non solo, subito dopo il Festival di Sanremo ci saranno anche due concerti in programma il 6 aprile 2023 ai Magazzini Generali di Milano e il 16 aprile 2023 al Largo Venue di Roma.

Chi è Olly, il rapper in gara al Festival di Sanremo 2023

Scopriamo qualcosa di più su Olly, il giovanissimo rapper ligure in gara tra i Big di Sanremo 2023. Classe 2001, Olly si è fatto conoscere nella scena rap ligure per il suo stile hip-hop e dalla centralità della parola, che tende a sublimarsi fin da subito in un utilizzo della voce profondamente melodico, a tratti soul. I primi risultati arrivano nel 2019 quando si fa notare da Metatron e Sony con cui collabora nel 2021. “Il primo amore” è stato il primo singolo pubblicato nel 2019 che vanta più di 4 milioni di stream. Successivamente l’incontro con il producer JVLI lo porta al successo. “Un’altra volta” è il più grande risultato: un vero e proprio tormentone da più di 5 milioni di stream con cui ha conquistato anche i “TIM Summer Hits” e altri palchi estivi, inclusi quelli di Frah Quintale e Blanco.

Non solo, Olly ha ricevuto anche una nomination come “Artista del Mese” agli MTV New Generation per il singolo “Lego” e ha collaborato con Arisa nel remix del brano “La notte”. Lo scorso 28 ottobre ha pubblicato il nuovo singolo “Fammi Morire” ed è stato selezionato tra gli 8 finalisti di Sanremo Giovani. Il 16 dicembre vince Sanremo Giovani con il brano “L’Anima Balla” guadagnandosi un posto tra i Big in gara nella 73° edizione del Festival di Sanremo con l’inedito “Polvere”.











