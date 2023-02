Olly e il brano “Polvere”, finale Sanremo 2023/ Possibilità di vittoria? Ecco i dati

Olly: Cosa si aspettava dal Festival di Sanremo 2023 e com’è andata l’esibizione della prima serata?

Olly (Federico Oliveri), classe 2001, rapper e cantante in gara al Festival di Sanremo 2023, dopo essere stato selezionato a Sanremo Giovani 2022 con il brano “L’anima balla”, martedì 7 febbraio 2023 si è esibito per la prima volta sul palco dell’Ariston insieme agli altri Big della musica italiana con il brano “Polvere”. Come riporta “Io Donna”, prima di esibirsi sul palco del Festival più amato dagli italiani, Olly aveva dichiarato: “Sto bene, sono carico e voglio spaccare. Ho qualche paranoia, ma non mi sorprende, fa parte di me da sempre. C’è tanta voglia di fare una bella esperienza e di portare la versione migliore di me su quel palco”.

Nel corso della prima serata di Sanremo 2023, Olly si è esibito tra gli ultimi cantanti, rispettivamente dopo Gianluca Grignani e prima dei Colla Zio e Mara Sattei; cantare a tarda ora probabilmente non ha giovato del tutto al cantante, che pur avendo portato sul palco dell’Ariston un brano pieno di energia e gioia, ha avuto a che fare con un pubblico stanco ma che comunque ha applaudito e apprezzato il suo brano. Nella prima serata Olly e il suo brano “Polvere” si sono posizionati, nella classifica provvisoria della Sala Stampa, al tredicesimo posto (ovvero il penultimo).

Il brano portato a Sanremo 2023 da Olly: “Polvere”, dopo la prima serata di Sanremo 2023, è stato classificato da Spotify come sedicesimo in ordine di ballabilità, energia e positività e conta ben 1.095.549 di streaming. Brano “nella media” rispetto alle altre canzoni del Festival sia su Spotify che su YouTube dove conta più di 300.000 visualizzazioni.

Nonostante tutto l’energia portata dal brano di Olly lo ha premiato molto nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2023 in cui il cantante, pur rimanendo negli ultimi posti della classifica provvisoria (24°), ha fatto ballare e applaudire clamorosamente il pubblico e infatti dopo l’esibizione il cantante ha rivolto loro i suoi ringraziamenti dicendo: “Grazie veramente al pubblico, grazie perché mi state dando tanta energia e ce n’è bisogno per fare questo brano”. Anche nella quarta serata, quella delle cover, Olly e Lorella Cuccarini con “La notte vola” sono stati ben graditi dal pubblico ma il posto in classifica generale per il cantante è rimasto invariato (24°). In vista delle classifiche generali del Festival di Sanremo e delle preferenze del pubblico, nonostante il brano di Olly sia molto apprezzato dal web, è quasi certo che il cantante non sarà sul Podio del Festival di Sanremo 2023.

