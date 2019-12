PERCHÈ OLTRE LA SOGLIA NON VA IN ONDA?/ “Indovina chi viene a Natale?” al suo posto

“Indovina chi viene a Natale?” prende il posto di Oltre la Soglia, con la fiction di Canale 5 che slitta per il grande finale in seconda serata. Tutti gli artisti della serie si sono ribellati a questa scelta, commentandola sui social network. Tra questi c’è anche Giorgio Marchesi, che interpreta Piergiorgio Di Muro, pronto a sostenere: “Anche Di Muro è colpito dall’ennesimo cambio di programmazione in seconda serata per altro!: Sono davvero dispiaciuto per chi ci ha lavorato e per chi mi ha scritto aspettando l’ultima puntata. Capisco che i numeri possano essere meno soddisfacenti di quanto previsto, o forse non lo capisco, ma dietro i numeri ci sono sempre le persone che l’hanno seguita e meritavano di poter vedere il finale”. Una critica feroce dunque quella di Marchesi che fa il paio con quella di Gabriella Pession, a sottolineare tutto il dispiacere di un cast che ha fatto davvero un ottimo lavoro. (agg. di Matteo Fantozzi)

Al suo posto “Indovina chi viene a Natale?”

Le fiction Mediaset non stanno andando come previsto. Prodotti come “Oltre la soglia” e “Il Processo” ne sono la dimostrazione. Stasera, sarebbe dovuta andare in onda l’ultima puntata della serie con protagonista Gabriella Pession ed invece, non verrà trasmessa. L’appuntamento conclusivo verrà la “luce” solamente martedì 17 dicembre, nella seconda serata. Proprio l’attrice protagonista, si è scusata con i follower, mostrando rammarico: “L’ultima puntata di Oltre la Soglia andrà in onda martedì 17 Dicembre in seconda serata, alle 23.30”, ha scritto.

“Mi auguro, visto l’ennesimo cambiamento e l’orario scomodo, che tutti i nostri affezionati fan possano avere modo di seguire il finale di serie”, ha continuato l’attrice. Per poi concludere: “Ricordo che potrete vedere Oltre la Soglia anche su Mediasetplay. Ci tengo ad esprimente il mio dispiacere nei confronti di questa scelta di messa in onda. Oltre la Soglia è un lavoro di alta qualità e l’unico fino ad oggi ,in Italia, che ha avuto il coraggio di affrontare il tema delicato e ancora taboo della malattia mentale. Un progetto nobile ,di cui fanno parte grandi professionisti del mestiere e che ha e sta avendo ottimi consensi sia sui social che dalla critica. Sono fiera di avere fatto parte di questa squadra. Credo fermamente che il coraggio di sperimentare e di cambiare rotta sia l’unica strada percorribile per la televisione generalista affinché abbia ancora lunga vita. Noi ci abbiamo provato e ne siamo orgogliosi”.



