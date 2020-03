OMAR E OTIS PATERLINI/ “L’ossessione” di Orietta Berti per la lettera O

Nella puntata di oggi Domenica in entrerà in casa di Orietta Berti. La famosa cantante, infatti, sarà ospite della trasmissione di Mara Venier. Stante però la situazione legata all’emergenza coronavirus, la presenza nel programma avverrà tramite un collegamento. Difficile che per l’occasione le telecamere possano mostrare anche Omar e Otis Paterlini, i figli di Orietta Berti. Per quanto possano voler trascorrere una domenica in famiglia, infatti, sappiamo bene che le disposizioni prevedono che non ci si possa spostare di casa nemmeno per andare a trovare i propri parenti. E i due hanno ormai hanno un’età che rende difficile pensare che vivano con i genitori. Omar è infatti nato nel 1975, mentre Otis nel 1980. Tra l’altro del secondo sappiamo che è sposato e ha anche una figlia ed è quindi quasi certo che i tre vivano in un’altra casa.

OMAR E OTIS PATERLINI, “L’OSSESSIONE” PER LA O DI ORIETTA BERTI

Nella vita di Orietta Berti sembra esserci davvero una sorta di “ossessione” per la lettera O. Non solo è l’iniziale del suo nome, ma è anche quella del marito Osvaldo. E anche Omar e Otis hanno un nome che inizia con la O. In una recente ospitata al Maurizio Costanzo Show, in compagnia proprio di Otis, Orietta Berti ha anche spiegato che la sua nipotina si chiama Olivia e che nella sua famiglia c’è anche lo zio Oliviero, il nonno Oreste, la suocera Odilla e la mamma Olga. Senza dimenticare i due cani Otello e Olimpia. Solo la moglie Otis, Lia, sembra “sfuggire” a questa sorta di regola della O. Se di Omar non si sa molto, si hanno invece più informazioni su Otis, che è appunto già comparso in televisione a fianco della madre anche in tempi recenti.

IL FIGLIO MANAGER DELLA MADRE

La presenza di Otis a fianco della madre è anche dovuta al fatto che ne è diventato manager. Con un passato da giocatore di basket, il ragazzo si è laureato in Scienze della comunicazione realizzando anche una tesi proprio sulla madre, andando a reperire i documenti necessari anche negli archivi Rai e Mediaset. Sembra che quando Orietta Berti ha scoperto che suo figlio Otis stava per diventare padre avrebbe voluto che la nipotina si chiamasse Ortensia. Sappiamo che pur non avendo accontentato questa richiesta, il figlio ha comunque fatto in modo che la piccola avesse un nome che iniziasse con la O. Otis sarà impegnato in questi giorni a contribuire alla promozione di “Merendine blu”, il singolo degli extraliscio che vede il featuring speciale di Orietta Berti e Lodo Guenzi. Chissà che non se ne parli oggi a Domenica in.



