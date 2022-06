Omar Paterlini, chi è il figlio di Orietta Berti/ Chitarrista con una vita privata…

Chi è Omar Paterlini, figlio di Orietta Berti

Omar Paterlini è il primogenito di Orietta Berti e del marito Osvaldo. La Berti, regina della musica italiana e che a settembre potrebbe essere una delle opinioniste del Grande Fratello Vip 7, non solo si è dedicata alla carriera, ma ha costruito la sua fortuna con una famiglia unita e solida. Con la nascita di Omar, Orietta Berti è diventata mamma per la prima volta e ha scelto di portare avanti la tradizione di avere in famiglia nomi che cominciano con la O, ma chi è Omar Paterlini?

Schietta e sincera, la Berti, nelle varie interviste rilasciate nel corso degli anni, ha spesso parlato della sua storia d’amore con Osvaldo rispettando, però, la riservatezza dei figli. Di Omar, infatti, si sa solo che ha ereditato dalla mamma la passione per la musica ed è il chitarrista di una band.

Omar Paterlini: vita privata top secret

Contrariamente a mamma Orietta Berti, Omar Paterlini protegge la propria vita privata. Pur avendo scelto la strada della musica, è un uomo molto riservato e della sua vita non si sa nulla. Se del fratello Otis sappiamo che è innamorato ed è papà di due bambine, di Omar non si sa se abbia una moglie o una fidanzata.

Cresciuti con una mamma che è sempre stata sulla cresta dell’onda, i figlie di Orietta Berti che hanno intrapreso la propria strada, hanno scelto di restare lontani dalle luci dei riflettori e la stessa Orietta rispetta totalmente questa scelta.

